Le Black Friday 2026 est l’occasion de s’équiper pour l’été prochain sans se ruiner ! Jusqu’au 30 novembre, Aiper propose des réductions sur plusieurs de ses robots de piscine. Mais lequel choisir selon son bassin et ses besoins ? Voici les offres à ne pas manquer.
C’est souvent hors saison que l’on fait les meilleures affaires sur les équipements de piscine ! Et ce Black Friday 2026 en est la preuve : Aiper propose de jolies remises sur plusieurs de ses robots nettoyeurs. Reste à choisir le bon modèle, car tous ne répondent pas aux mêmes besoins.
Black Friday Aiper : jusqu’au 30 novembre
Un point commun à tous ces robots ? Ils sont là pour vous simplifier la vie ! Fini les longues séances de nettoyage manuel… ils prennent en charge une bonne partie de l’entretien de votre piscine :
- Aiper Scuba S1 (2026) : 499,99 € au lieu de 549 €, soit 9 % de réduction ;
- Aiper Scuba V3 : 849 € au lieu de 899 €, soit 6 % de réduction ;
- Aiper EcoSurfer S2 : 379 € au lieu de 399 €, soit 5 % de réduction ;
- Aiper Scuba X1 : 749 € au lieu de 1 299€, soit 42 % de réduction.
Aiper Scuba S1 (2026) : nettoyer sa piscine sans se ruiner
Pas besoin de dépenser une fortune pour s’offrir un robot de piscine efficace… Surtout pendant le Black Friday !
Le Scuba S1 (2026) gère non seulement les saletés au fond du bassin, mais aussi les parois et la ligne d’eau. Ses chenilles lui assurent une bonne adhérence pour se déplacer, y compris à la verticale. Quant à la technologie WavePath 2.0, elle adapte les trajectoires et limite les passages inutiles pour couvrir un maximum de surface.
Côté autonomie, le robot peut fonctionner jusqu’à 180 minutes en utilisation standard et atteindre 240 minutes en mode Éco, de quoi s’occuper des piscines allant jusqu'à 150 m².
Son débit d’aspiration de 15 900 L/h s’accompagne d’un panier filtrant de 180 microns et d’un filtre ultrafin MicroMesh de 3 microns, pour retenir aussi bien les gros débris que les particules les plus fines.
Le Scuba S1 (2026) propose cinq modes de nettoyage : Auto, Fond, Parois, Éco et Programmation. L’application Aiper permet de sélectionner les programmes et de personnaliser les cycles selon les besoins de la piscine.
Les points forts du Scuba S1 (2026) :
- WavePath 2.0 : navigation optimisée ;
- Aspiration de 15 900 L/h ;
- Double système de filtration ;
- Nettoyage des piscines jusqu'à 150 m² ;
- Cinq modes de nettoyage.
Aiper Scuba V3 (2026) : un robot IA pour les piscines complexes
Le Scuba V3 (2026) mise sur l’intelligence artificielle pour détecter les saletés, optimiser ses déplacements et automatiser le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau.
Grâce à sa caméra frontale associée à des capteurs ToF, le robot reconnaît plus de 20 types de débris et repère les zones les plus sales, puis adapte ses trajectoires pour éviter les passages inutiles. La technologie JetAssist améliore quant à elle le nettoyage horizontal de la ligne d’eau.
Le mode AI Navium planifie les cycles de nettoyage en fonction des caractéristiques du bassin et de l’historique d’entretien. Le Scuba V3 dispose en outre d’un éclairage LED, qui lui permet de travailler lorsque la luminosité est faible, ainsi que d’une station de recharge sans fil.
Les points forts du Scuba V3 (2026) :
- AI VisionPath : reconnaissance de plus de 20 types de débris ;
- JetAssist : nettoyage de la ligne d’eau ;
- AI Navium : planification intelligente des cycles ;
- Éclairage LED et station de recharge sans fil.
Aiper EcoSurfer S2 : un skimmer solaire qui ne laisse rien flotter
Contrairement aux autres modèles de cette sélection, l'EcoSurfer S2 ne descend jamais au fond du bassin. Ce robot skimmer reste à la surface pour intercepter les feuilles, les insectes et le pollen avant qu'ils ne coulent et ne finissent par encrasser la piscine. Son système DebrisGuard empêche les débris récupérés de ressortir de son panier de 4 litres, tandis que son filtre de 150 microns retient aussi les plus petites impuretés flottantes.
Recouvert d'un large panneau solaire, il s'appuie sur la technologie SolarSeeker, qui l'oriente vers les zones ensoleillées du bassin pour optimiser sa recharge et lui permet de fonctionner en continu tant que le soleil brille. Quand le ciel se couvre, sa batterie prend le relais et offre jusqu'à 35 heures d'autonomie après une recharge sur secteur.
Ses capteurs optiques l'aident à contourner les obstacles, et l'application Aiper permet de le lancer, de l'arrêter ou de vérifier son niveau de batterie sans avoir à le sortir de l'eau. Il intègre également un compartiment à pastilles de chlore, qui diffuse le produit dans le bassin au fil de ses déplacements.
Les points forts de l'Aiper EcoSurfer S2 :
- Nettoyage de la surface en continu grâce à la recharge solaire ;
- SolarSeeker : recherche automatique des zones ensoleillées ;
- DebrisGuard et panier de 4 litres ;
- Jusqu'à 35 heures d'autonomie sur batterie ;
- Compartiment à pastilles de chlore intégré.
Aiper Scuba X1 : un robot de piscine puissant avec filtration ultrafine
Le Scuba X1 mise sur la puissance de son aspiration et la précision de son nettoyage pour se démarquer.
Avec un débit d’aspiration pouvant atteindre 25 200 litres par heure, le Scuba X1 récupère aussi bien les feuilles que le sable et les poussières. Son système de filtration MicroMesh de 3 microns retient les particules les plus fines, tandis que son panier de 5 litres limite les allers-retours pour le vider. La technologie WaveLine 2.0 se révèle quant à elle précieuse pour nettoyer la ligne d’eau et éliminer les dépôts qui s’y accumulent.
Le Scuba X1 s’appuie sur WavePath 3.0 et sur les capteurs ultrasoniques OmniSense pour optimiser ses déplacements et contourner les obstacles. Il offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie et propose cinq modes de nettoyage, à choisir selon les besoins du bassin.
Les points forts du Scuba X1 :
- Aspiration de 25 200 L/h ;
- Filtration MicroMesh de 3 µm ;
- Nettoyage de la ligne d’eau avec WaveLine 2.0 ;
- Navigation optimisée et détection des obstacles.
Quel robot de piscine Aiper choisir pour le Black Friday 2026 ?
Petit budget, piscine aux formes complexes ou bassin entouré d’arbres : à chaque besoin son robot de piscine.
Aiper Scuba S1 (2026) : le meilleur choix à moins de 500 €
Il nettoie le fond, les parois et la ligne d’eau. Ajoutez à cela une filtration efficace et une autonomie généreuse permettant de couvrir jusqu’à 150 m².
Aiper Scuba V3 : le robot pour les piscines complexes
Sa caméra et son intelligence artificielle lui permettent de repérer les débris et d’adapter son parcours pour insister sur les zones les plus sales. Le mode Cognitive AI Navium se charge d’organiser les cycles de nettoyage en tenant compte des caractéristiques de la piscine et des nettoyages précédents.
Aiper EcoSurfer S2 : lorsque la piscine est entourée d'arbres
Ce robot de surface alimenté par l'énergie solaire collecte les feuilles, les insectes et les autres débris flottants avant qu'ils ne tombent au fond du bassin. Il travaille en continu dès que le soleil est au rendez-vous et complète très bien l'un des robots Scuba de cette sélection.
Aiper Scuba X1 : quand on veut ce qui se fait de mieux
Avec son débit d’aspiration de 25 200 L/h et son filtre ultrafin MicroMesh de 3 microns, le Scuba X1 s’attaque aussi bien aux gros débris qu’aux poussières les plus fines. Sa technologie WaveLine 2.0 assure quant à elle un nettoyage horizontal de la ligne d’eau, tandis que WavePath 3.0 optimise ses déplacements dans le bassin.