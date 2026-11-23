Pas besoin de dépenser une fortune pour s’offrir un robot de piscine efficace… Surtout pendant le Black Friday !

Le Scuba S1 (2026) gère non seulement les saletés au fond du bassin, mais aussi les parois et la ligne d’eau. Ses chenilles lui assurent une bonne adhérence pour se déplacer, y compris à la verticale. Quant à la technologie WavePath 2.0, elle adapte les trajectoires et limite les passages inutiles pour couvrir un maximum de surface.

Côté autonomie, le robot peut fonctionner jusqu’à 180 minutes en utilisation standard et atteindre 240 minutes en mode Éco, de quoi s’occuper des piscines allant jusqu'à 150 m².

Son débit d’aspiration de 15 900 L/h s’accompagne d’un panier filtrant de 180 microns et d’un filtre ultrafin MicroMesh de 3 microns, pour retenir aussi bien les gros débris que les particules les plus fines.

Le Scuba S1 (2026) propose cinq modes de nettoyage : Auto, Fond, Parois, Éco et Programmation. L’application Aiper permet de sélectionner les programmes et de personnaliser les cycles selon les besoins de la piscine.