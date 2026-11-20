IA, agent, token. Trois mots qui sonnent comme un mantra. Pour certains, cette « sainte trinité » impose de repenser le travail quand d’autres sont encore dans le flou. Le PC Gravity est l’occasion de tester cela, à la maison, et de tordre le cou à deux idées reçues. Non, un abonnement OpenAI n’est pas indispensable. Non, envoyer ses données au bout du monde n’est pas une fatalité. L’IA en local, ça fonctionne et… Plutôt très bien !
Avec un agent d’intelligence artificielle en local, il n’est pas question de facturer les tokens, mais il faut acheter le PC, payer la facture d’électricité et vérifier son travail. Nous avons fait passer cinq tests d’usage concrets au PC Gravity IA de Matériel.net, une machine facturée 2 949,95 € conçue autour de la carte graphique ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16 Go car, dans le cadre de l’intelligence artificielle, la quantité de mémoire vidéo a son importance.
PC Gravity IA : une machine qui tourne rond
Assemblé et testé en France, dans les locaux de Matériel.net, le PC Gravity IA nous a été envoyé parfaitement protégé. Compte tenu du prix de la bête, il aurait été dommage qu’il en aille autrement. À l’intérieur du carton de transport, celui du PC en lui-même et la boîte de la carte mère qui contient tous les accessoires/câbles. À l’ouverture du châssis, on découvre un kit gonflable qui a été utilisé pour maintenir tous les composants en place durant le transport : pas de mauvaise surprise.
La protection du PC est impeccable. © le Studio Clubic
La machine elle-même est conçue autour de la carte mère ASUS PRIME B860 PLUS Wi-Fi, c’est un modèle complet, parfaitement adapté à l’usage qui sera fait de la configuration. Elle est associée à un processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus, 32 Go de DDR5-6000 en deux barrettes de 16 Go, une carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 16 Go et un SSD Samsung 990 EVO Plus 2 To. Le tout est alimenté par un bloc Fox Spirit HG750 80+ Gold et monté dans un boîtier Fox Spirit EG1 Core.
Comme toujours avec Matériel.net, rien à redire sur la qualité du montage : tout est absolument impeccable avec une présence minimale des câbles, tout est parfaitement agencé. Mieux, la carte graphique profite même d’un support pour la maintenir. Le refroidissement est confié à quatre ventilateurs 120 mm (trois à l’avant, un à l’arrière) et à un ventirad be quiet ! Dark Rock 5. Aucun risque de surchauffe dans ces conditions.
Notez le soin apporté au montage, au passage des câbles et, petit plus, l’équerre pour soutenir la carte graphique. © le Studio Clubic
Le Gravity IA est un PC dont les composants sont équilibrés avec l’IA agentique grand public à l’esprit. Il est d’ailleurs estampillé ASUS Ai Agent Computer, une sélection réalisée par ASUS afin de pousser les usagers à aller plus loin que le simple chatbot.
Fiche technique du PC Gravity IA de Matériel.net
- Type de machine : ordinateur complet
- Boîtier : Fox Spirit EG1 Core
- Carte mère : ASUS PRIME B860-Plus Wi-Fi, format ATX
- Processeur : Intel Core Ultra 7 270K Plus, 24 cœurs, jusqu’à 5,5 GHz
- Refroidissement CPU : be quiet ! Dark Rock 5
- Mémoire vive : 32 Go (2x 16 Go) Textorm DDR5-6000 CL36
- Carte graphique : ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 16 Go
- Stockage : SSD Samsung 990 EVO Plus 2 To M.2 NVMe PCIe 4.0
- Alimentation : Fox Spirit HG 750 – ATX 750 watts 80+ GOLD
- Système d’exploitation : Windows 11 version d’essai préinstallé
- Dimensions (LxlxH) : 491 x 220 x 455 mm
- Poids : environ 9 kg
- Disponibilité : déjà disponible au prix de 2 949,95 €
Un « Agent Computer » appuyé par Zenni Claw
En effet, à l’heure actuelle encore beaucoup d’usagers se contentent – en local comme sur le web – de simples échanges avec un chatbot pour « profiter » de l’intelligence artificielle. Un chatbot reste un outil intéressant, mais il se contente de répondre à une requête simple sans réellement pouvoir aller plus loin. Un Agent Computer est justement capable de tâches bien plus complexes, tout en restant confortablement sur votre PC.
Encore en bêta, Zenni Claw mélange parfois anglais et français. © le Studio Clubic
De fait, une telle machine est conçue pour exécuter des agents d’intelligence artificielle autonomes. Ils sont alors capables de recevoir un objectif, de décomposer la tâche proposée, d’enchaîner plusieurs étapes, d’utiliser des outils sans que l’usager n’ait à intervenir de quelque manière que ce soit. Ils agissent sans attendre le moindre clic de l’utilisateur et sont capables, ensuite, de vérifier et d’automatiser leurs tâches.
Parmi les nombreux usages possibles à la maison – et nous nous servirons de ces exemples pour évaluer la machine –, citons l’analyse de documents privés ou la génération de rapports quotidiens. On peut aussi s’en servir pour classer des fichiers et, par exemple, tirer des factures. La préparation d’un briefing, la rédaction de brouillons ou la surveillance de canaux d’informations sont d’autres options, de même que l’assistance sur du code.
Afin de soutenir une approche aussi didactique que possible, ASUS complète son programme Agent Computer par un logiciel spécifique, Zenni Claw. L’idée est ici de rendre l’accès à un agent d’IA aussi simple que possible : Zenni Claw est un outil parfaitement facultatif, mais il est là pour guider l’expérience utilisateur. La configuration de l’outil est accompagnée et les compétences envisageables sont parfaitement détaillées.
Plusieurs scénarios sont d’emblée présentés à l’utilisateur qui peut ainsi « faire son marché » avant de travailler ses propres pistes d’exploitation de l’agent. Mieux encore, dans l’idée d’élargir encore et toujours le champ des possibles, Zenni Claw dispose d’un mode hybride qui associe traitement local et cloud. Notez cependant que le logiciel d’ASUS est encore en version bêta et que, par exemple, il peut encore avoir tendance à répondre en anglais.
L’IA au service du quotidien
De nombreux outils sont disponibles pour faire tourner l’IA en local. Nous avons déjà évoqué Zenni Claw, on peut aussi évoquer OpenClaw ou Hermes. C’est ce dernier que nous avons utilisé pour effectuer nos essais. Il a été associé au modèle Bolt E4B, mais il aurait été possible de prendre d’autres modèles comme Qwen 3.5 9B ou gpt-oss 20b. Hermes a donc été installé depuis le Microsoft Store, une étape indispensable avant de proposer notre premier usage, simple.
Il s’agissait ici de relire et raccourcir une lettre de candidature de 102 mots. L’agent s’est acquitté de la tâche sans souci. La lettre a été réduite à 70 mots et la relecture nous a permis de vérifier qu’aucun diplôme ou expérience n’avait été ajouté. L’essentiel a bien été conservé. Notre second usage porte sur le traitement de fichiers à partir d’un petit corpus de 14 documents avec des factures, des devis, des relevés bancaires. Les PDF sont tous parfaitement lus et les éléments clés identifiés.
Ainsi, le rapport généré par l’agent distingue des éléments comme les dates d’achat, de facturation et de livraison. Dans son rapport, il est aussi en mesure de souligner l’écart de prix entre plusieurs devis proposés, et cela, sans modifier de quelque manière que ce soit les documents sources. Enfin, nous avons réalisé des tests de manipulation de fichiers. Au-delà de la vitesse d’exécution, nous voulions vérifier que l’agent réalisait la tâche sans erreur.
Il a par exemple été demandé d’analyser les fichiers qui prennent de la place sur un PC et de proposer un nettoyage par lots ou de ranger et renommer des documents avant de revenir en arrière. À chaque fois, la tâche est parfaitement exécutée, sans la moindre erreur. Bien sûr, les tâches doivent être correctement formulées : l’agent n’est pas en mesure de choisir, seul, les actions à accomplir.
L’IA au service du jeu vidéo
Les amateurs de jeux vidéo le savent bien : l’IA est une réalité dans leur loisir préféré. L’arrivée de DLSS 5 et de son rendu neuronal ne fait que confirmer la tendance. Une IA nécessairement locale, disponible sur les GeForce RTX série 50 : elle est utilisée comme étape finale du rendu afin d’enrichir éclairages et textures, donner plus de corps aux matériaux, augmenter le réalisme des scènes, mais sans jamais les dénaturer.
Pour ce faire, la technologie s’appuie sur la géométrie et les buffers du moteur. Plus important encore, les développeurs doivent être en mesure de conserver le contrôle artistique de leur création. Là, des masques sémantiques sont mis à leur disposition afin de décider quels éléments sont les plus pertinents pour telle ou telle scène : des éléments dont l’intensité peut être ajustée, mais qui peuvent aussi être désactivés.
Il y a une dizaine de jours, War Thunder a ainsi profité de la mise à jour Eagle’s Shadow : il prend maintenant en charge DLSS 5. Parmi les améliorations visuelles que cela procure, on retiendra surtout des reflets plus marqués, des ombres affinées et un microcontraste renforcé. Bien sûr, DLSS 5 s’accompagne de la prise en charge de la reconstruction de rayons et de la génération multi-frame afin de conserver un niveau de fluidité exemplaire, même en haute définition.
Au moment de la publication de ce dossier, Where Winds Meet rejoindra War Thunder et de nombreux autres dans sa prise en charge de DLSS 5. L’objectif reste évidemment le même : enrichir encore l’univers du jeu, donner plus de vie à ses décors avec, en particulier, des matériaux plus réalistes que jamais. Là aussi, il est question d’associer la reconstruction de rayons et la génération multi-frame à DLSS 5. Une technologie qui prouve que l’IA locale peut prendre bien des formes et souligne à quel point un PC comme le Gravity IA peut convenir à bien des scénarios.
La question du coût
Si un agent d’intelligence artificielle dans le cloud requiert un abonnement, le local impose l’achat de la machine bien sûr, mais aussi de payer la facture d’électricité. Il ne faudrait pas croire qu’une IA locale est nécessairement moins chère parce qu’elle est sans abonnement.
Ainsi, aux 2949,95 euros du Gravity IA de Matériel.net, il faut ajouter la consommation électrique et donc évaluer cette dernière. Pour ce faire, nous avons réalisé trois relevés, au repos, avec le modèle chargé et, enfin, en charge. Les deux premières mesures montrent une consommation d’environ 40 W à la prise alors que le troisième relevé vient flirter avec les 200 W. Nous estimons alors à environ 6,7 Wh la passe, ce qui, à 0,2546 €/kWh, reviendrait à un coût de 0,0017 € la passe.
Nous avons ensuite extrapolé en imaginant un usage sur 36 mois à raison d’une heure par jour ou de quatre heures par jour. Dans les deux cas, on notera que le coût de la génération reste marginal par rapport au prix de la machine. De fait, il est très difficile de comparer avec un abonnement mensuel auprès d’Anthropic ou OpenAI. On peut toutefois avancer que par rapport à un chatbot de base à un peu plus de 20 € par mois, l’achat du Gravity IA ne se rentabilise pas dans un délai raisonnable.
|Dépense cloud
|Coût annuel
|PC rentabilisé en
|Écart potentiel sur 5 ans*
|250 € / mois
|3 000 €
|environ 12 mois
|environ 12 000 €
|500 € / mois
|6 000 €
|environ 6 mois
|environ 27 000 €
En revanche, il devient plus avantageux dès lors que l’on fait tourner des agents en continu. En effet, l’abonnement « de base » ne suffit plus et les dépenses peuvent s’envoler comme nous le soulignons dans le tableau ci-dessus. Enfin, d’autres usages/besoins peuvent entrer en ligne de compte et changer complètement la perception du coût de la machine.
L’IA locale pour les bonnes raisons
Clairement, un PC comme le Gravity IA n’est pas la réponse à toutes les questions. L’intelligence artificielle en local non plus. Pour autant, cette dernière trouve un intérêt indiscutable dès lors que l’utilisateur répète des traitements, réalise des tâches récurrentes ou fait travailler des agents de manière quasi continue. Un modèle cloud semble rester préférable pour des tâches ponctuelles plus difficiles, mais ne peut prétendre aux mêmes objectifs.
N’oublions pas les notions de contrôle et de sécurité. À condition de bien l’utiliser, un agent local ne devrait conduire à l’exposition d’aucune donnée à des tiers. Il n’est pas question d’envoyer des documents sensibles à une entreprise d’un autre pays et la confidentialité des informations semble préservée. Enfin, l’ouverture vers le jeu vidéo et le rendu neuronal imaginé par NVIDIA constitue un atout de poids pour un PC qui, de fait, n’est pas cantonné à l’usage agentique. Un Agent Computer n’est pas qu’un agent IA, c’est avant tout un PC puissant capable de se confronter à (presque) toutes les situations.