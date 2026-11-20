Nous avons ensuite extrapolé en imaginant un usage sur 36 mois à raison d’une heure par jour ou de quatre heures par jour. Dans les deux cas, on notera que le coût de la génération reste marginal par rapport au prix de la machine. De fait, il est très difficile de comparer avec un abonnement mensuel auprès d’Anthropic ou OpenAI. On peut toutefois avancer que par rapport à un chatbot de base à un peu plus de 20 € par mois, l’achat du Gravity IA ne se rentabilise pas dans un délai raisonnable.