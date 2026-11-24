Face au prix de l’électricité et à l’incertitude qui l’entoure, mieux gérer sa consommation devient une préoccupation pour de nombreux foyers. Pour le Black Friday, Anker SOLIX propose jusqu’à 2 300 € de réduction sur ses solutions de stockage d’énergie, avec plusieurs modèles adaptés aux besoins de la maison, comme aux déplacements.
Nous pouvons tous en témoigner, la facture d’électricité reste une source de préoccupation pour les Français. Selon un sondage OpinionWay pour Anker, 74 % des personnes interrogées redoutent une future hausse des prix de l’électricité. Plus révélateur encore, 72 % déclarent avoir déjà modifié leurs habitudes de consommation au cours des deux dernières années, notamment en consommant moins, ou encore en décalant certains usages pendant les heures creuses.
Dans ce contexte, le stockage de l’énergie peut constituer un avantage on ne peut plus intéressant. Lorsqu’un logement dispose de panneaux photovoltaïques, une batterie permet de conserver l’électricité produite en journée pour l’utiliser le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus. Selon la solution et le contrat d’électricité, il est tout à fait possible de recharger sa batterie pendant les heures creuses pour utiliser cette énergie précisément lorsque le prix du kilowattheure est plus élevé.
A l’occasion du Black Friday, Anker SOLIX propose justement plusieurs solutions pour répondre à ces différents besoins. Voici cinq équipements à découvrir, en promotion jusqu’au 30 novembre 2026 dans le cadre d’une opération qui offre jusqu’à 2 300 € de réduction.
En complément, Anker SOLIX offre aux lecteurs de Clubic le code promo CLUBIC, qui donne droit à 5 % de réduction sur tous les produits achetés sur son site officiel.
SolarBank Max AC : une solution pour mieux exploiter ses panneaux solaires existants
Vous disposez déjà de panneaux photovoltaïques et souhaitez conserver une plus grande partie de l’électricité qu’ils produisent ? La SolarBank Max AC répond précisément à cette problématique. Contrairement à une batterie solaire classique directement raccordée aux panneaux, elle fonctionne en couplage AC, ce qui lui permet de s’intégrer à une installation photovoltaïque déjà existante, y compris équipée de micro-onduleurs. Pour le Black Friday, la SolarBank Max AC passe à 1 899 € au lieu de 2 499 € chez Anker.
Avec une capacité de stockage de 7 kWh (extensible jusqu’à 42 kWh avec des batteries supplémentaires) et un poids de 73 kg, elle permet de conserver ce précieux surplus produit pendant la journée, pour venir alimenter les équipements de la maison en soirée. Sa gestion intelligente peut également optimiser les cycles de charge et de décharge en fonction des tarifs de l’électricité.
La SolarBank Max AC constitue donc une piste particulièrement intéressante pour les foyers déjà équipés, et qui souhaitent faire évoluer leur installation sans nécessairement repartir de zéro. Enfin, pour le Black Friday, le compteur intelligent Anker SOLIX Gen 2, d’une valeur de 109 €, est offert pour l’achat de la batterie.
Un modèle SolarBank Max, proposé à 2 599 € au lieu de 2 899 € (-10 %), est également disponible, et s’adresse davantage aux installations photovoltaïques utilisant un onduleur de chaîne.
SolarBank 4 E5000 Pro : une batterie domestique évolutive pour toute la maison
Pour les foyers qui souhaitent disposer d’une solution de stockage, la SolarBank 4 E5000 Pro propose une capacité de 5 kWh. Son système accepte jusqu’à 12 panneaux photovoltaïques et une puissance solaire maximale de 5 000 W. Pour le Black Friday, la SolarBank 4 E5000 Pro passe à 1 799 € au lieu de 2 399 € chez Anker.
De quoi couvrir là encore une partie des besoins du logement, tout en conservant une réserve d’énergie pour les heures où la production solaire devient insuffisante.
L’un de ses avantages tient à son évolutivité, puisqu’il est possible d’ajouter facilement des batteries supplémentaires pour atteindre jusqu’à 30 kWh de stockage. Elle dispose également d’une sortie hors réseau de 2 500 W, utile pour alimenter certains appareils en cas de coupure électrique.
Une solution à envisager pour les foyers qui souhaitent construire un véritable système de stockage domestique, capable d’évoluer avec leurs besoins. Là aussi, le compteur intelligent Anker SOLIX Gen 2 est offert pour l’achat de cette SolarBank 4 E5000 Pro.
SolarBank 3 E2700 Pro : un premier pas vers l’autoconsommation solaire
C’est un fait, tous les logements n’ont pas les mêmes besoins énergétiques. Avec sa capacité de 2 688 Wh, la SolarBank 3 E2700 Pro constitue une alternative plus compacte pour les foyers qui souhaitent stocker une partie de leur production photovoltaïque, sans forcément investir immédiatement dans un système de grande capacité. Pour le Black Friday, la SolarBank 3 E2700 Pro passe à 1 199 € au lieu de 1 599 € chez Anker.
Elle accepte jusqu’à 3 600 W de puissance solaire en entrée et peut elle aussi accueillir des batteries additionnelles, pour atteindre jusqu'à 16 kWh de stockage. Son système de gestion intelligent lui permet de piloter les flux d’énergie et d’adapter leur utilisation aux habitudes du foyer.
C’est incontestablement une option à considérer pour une installation solaire résidentielle de taille intermédiaire, avec la possibilité d’augmenter progressivement ses capacités de stockage.
Anker SOLIX C2000 Gen 2 : une station électrique pour la maison et les déplacements
On quitte ici les batteries résidentielles pour s’intéresser à une station électrique portable. La C2000 Gen 2 embarque une batterie LFP de 2 048 Wh (pour un poids de 18,9 kg), associée à une puissance de sortie de 2 400 W. Deux poignées latérales facilitent son transport, avec un poids équivalent à celui d’un micro-ondes selon Anker. Pour le Black Friday, l’Anker SOLIX C2000 Gen 2 passe à 949,99 € au lieu de 1 499,99 € chez Anker.
La C2000 Gen 2 peut ainsi alimenter plusieurs appareils simultanément, que ce soit à la maison ou aussi dans un atelier ou même lors d’un séjour en camping-car.
Elle dispose notamment de cinq prises secteur, de ports USB-C (pouvant délivrer jusqu’à 140 W) et d’une fonction de basculement automatique en alimentation de secours en 10 ms. Elle peut également être rechargée par panneaux solaires ou via un alternateur compatible. Sa capacité peut être portée à 4 kWh avec une batterie additionnelle.
Et pour ceux qui recherchent un format plus compact, la C1000 Gen 2 est également en promotion à 499,99 € au lieu de 999 € (soit une remise de 50 % !). Elle embarque 1 024 Wh de capacité et délivre jusqu’à 2 000 W de puissance (pour un poids de seulement 11,3 kg).
Anker SOLIX S2000 : une réserve d’énergie pour les imprévus
Dernière possibilité avec la S2000, une autre station électrique portable (de 16 kg) qui mise sur une capacité de 2 000 Wh, mais dans un format facile à déplacer par une seule personne. Elle délivre jusqu’à 1 500 W de puissance et peut alimenter différents équipements, du réfrigérateur à l’ordinateur en passant par les appareils électroniques du quotidien. Pour le Black Friday, l’Anker SOLIX S2000 passe à 699,99 € au lieu de 1 199,99 € chez Anker.
Elle dispose également d’une fonction ASI (alimentation sans interruption), avec un basculement en moins de 10 ms en cas de coupure électrique. De quoi maintenir certains équipements essentiels en fonctionnement, sans la moindre intervention manuelle. Sa batterie LFP est annoncée pour 6 000 cycles avant de conserver 80 % de sa capacité.
Une solution qui vise à trouver sa place à la maison pour anticiper les imprévus, mais aussi lors de certains déplacements (la prise voiture promet une recharge de 0 à 80 % en 18 heures) qui peuvent nécessiter une alimentation électrique autonome.
Jusqu’au 30 novembre pour profiter des offres Anker SOLIX
Que l’objectif soit de mieux exploiter une installation photovoltaïque existante, de constituer une réserve d’énergie domestique ou de disposer d’une alimentation autonome à la maison comme en déplacement, la gamme Anker SOLIX couvre plusieurs profils d’utilisation.
Les réductions du Black Friday, qui atteignent jusqu’à 2 300 € sur une sélection de références, permettent d’envisager ces équipements à des tarifs plus accessibles.
Les offres et les différentes configurations sont à retrouver directement sur la boutique officielle Anker SOLIX France, jusqu’au 30 novembre 2026. Le code promo CLUBIC permet en outre de bénéficier de 5 % de réduction sur l’ensemble des produits du site.