Dans ce contexte, le stockage de l’énergie peut constituer un avantage on ne peut plus intéressant. Lorsqu’un logement dispose de panneaux photovoltaïques, une batterie permet de conserver l’électricité produite en journée pour l’utiliser le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus. Selon la solution et le contrat d’électricité, il est tout à fait possible de recharger sa batterie pendant les heures creuses pour utiliser cette énergie précisément lorsque le prix du kilowattheure est plus élevé.