Aspirateurs laveurs, aspirateurs balais, nettoyeurs de tapis… Tineco profite du Black Friday pour revoir les tarifs de plusieurs appareils de sa gamme, avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à 37 %.
C’est décidé, cette année, vous allez profiter du Black Friday pour moderniser l’entretien de votre foyer. À une condition toutefois : trouver un appareil qui réponde réellement à vos besoins.
Chez Tineco, la sélection Black Friday 2026 couvre justement plusieurs usages, que vous souhaitiez entretenir les sols au quotidien, venir à bout des taches les plus tenaces et/ou vous faciliter le nettoyage des tapis et des canapés.
La marque propose actuellement plusieurs remises directement sur sa boutique officielle, avec des promotions également disponibles sur Amazon. Petit tour d’horizon des offres Tineco valables jusqu’au 30 novembre 2026.
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro : l’aspirateur laveur haut de gamme pour les nettoyages exigeants
599,99 € au lieu de 849 €, soit 29 % de remise !
Pour ceux qui souhaitent un entretien « premium » de leurs sols, le Floor One S9 Artist Steam Pro constitue l’une des références les plus complètes de cette sélection. Cet aspirateur laveur combine aspiration et lavage bien sûr, mais aussi une technologie HyperSteam capable de chauffer la vapeur jusqu’à 160 °C pour s’attaquer aux taches les plus tenaces, notamment celles que l’on retrouve dans une cuisine.
Il dispose également de la technologie ReverseScrub, qui se charge d’inverser le sens de rotation de la brosse pour renforcer l’action mécanique sur les salissures incrustées. Autre point intéressant, son système DualBlock limite les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux.
Enfin, son système FlashDry assure le nettoyage et le séchage de la brosse après utilisation, soit un vrai plus côté praticité et hygiène. Un modèle plutôt destiné aux foyers qui recherchent un appareil polyvalent et qui souhaitent investir dans un équipement on ne peut plus complet.
Tineco Floor One S9 Artist Boost Steam : la vapeur pour venir à bout des taches incrustées
549,99 € au lieu de 699 €, soit 21 % de remise.
Dans un registre assez proche, le Floor One S9 Artist Boost Steam mise lui aussi sur la vapeur pour faciliter le nettoyage et l’hygiénisation des sols. Sa particularité repose ici sur la technologie BoostSteam, qui permet de déclencher une projection de vapeur à la demande, plutôt que de diffuser de la vapeur en continu.
Associée là aussi à la technologie ReverseScrub, le Floor One S9 Artist Boost Steam vient décoller les résidus les plus difficiles, notamment dans les zones où les salissures ont tendance à s’accumuler. Le système DualBlock est également de la partie pour limiter les cheveux et les poils qui s’enroulent autour de la brosse.
Ce modèle s’adresse donc davantage aux utilisateurs qui souhaitent disposer d’un aspirateur laveur performant, avec une attention particulière portée au traitement des taches difficiles. Une alternative intéressante au Steam Pro, avec en prime un positionnement tarifaire légèrement inférieur.
Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : un aspirateur laveur pensé pour venir à bout des « zones oubliées »
249,99 € au lieu de 399 €, soit 37 % de remise.
Tout le monde n’a pas nécessairement besoin d’un modèle haut de gamme et/ou à vapeur. Le Floor One S7 Stretch Ultra constitue donc une option plus accessible, sans pour autant faire l’impasse sur quelques fonctionnalités à la fois essentielles et pratiques.
Son principal atout tient à sa conception inclinable à 180°, qui permet de passer sous les meubles bas, les lits ou les canapés sans avoir à déplacer systématiquement ces derniers. Il combine évidemment aspiration et lavage, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 50 minutes.
Le Floor One S7 Stretch Ultra assure par ailleurs un lavage continu à l’eau propre, tandis que le système FlashDry prend en charge le nettoyage et le séchage de la brosse après utilisation. Adieu donc les « traces » et les zones oubliées.
À 249,99 euros, il peut se montrer particulièrement intéressant pour les foyers qui souhaitent simplifier l’entretien régulier de leurs sols, sans avoir pour cela à investir dans les modèles les plus onéreux de la gamme.
Tineco Pure One S50 Pro Pet : un aspirateur balai sans fil adapté aux propriétaires d’animaux
189,99 € au lieu de 299 €, soit 36 % de remise.
Changement de catégorie avec le Pure One S50 Pro Pet, qui s’adresse davantage à ceux qui recherchent un aspirateur balai sans fil pour l’entretien quotidien de leur intérieur.
Avec sa puissance d’aspiration de 220 AW et sa brosse ZeroTangle, conçue pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils, il se montre particulièrement intéressant dans les foyers qui accueillent un ou plusieurs animaux (comme son nom le laisse deviner).
Son tube pliable à 180° facilite là aussi le passage sous les meubles, tandis qu’un système d’éclairage permet de mieux repérer les poussières et autres particules sur le sol, afin de ne plus laisser le moindre poil traîner sur le carrelage.
Le capteur intelligent iLoop ajuste quant à lui automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la saleté détectée. Un aspirateur efficace donc, qui conviendra à ceux qui privilégient la maniabilité d’un aspirateur balai et qui n’ont pas forcément besoin d’un aspirateur laveur.
Tineco Carpet One Spot DualHeat : pour nettoyer tapis, canapés et textiles
209,99 € au lieu de 249 €, soit 16 % de remise.
Dernier appareil de cette sélection, le très original Carpet One Spot DualHeat répond à un besoin bien particulier : l’entretien des textiles et des surfaces qui ne peuvent pas être nettoyés avec un aspirateur classique.
Ce nettoyeur permet de traiter les taches localisées sur les tapis, les moquettes ou encore les canapés, avec plusieurs modes de nettoyage dédiés, dont un mode à l’eau chaude jusqu’à 70 °C et un mode vapeur jusqu'à 100 °C. Son aspiration de 17 kPa lui permet ensuite de récupérer l'eau sale dans un réservoir séparé.
Il intègre également la technologie FlipDry, qui propose deux modes de séchage adaptés aux différents textiles. Autant dire qu’il s’agit d’un appareil qui trouvera pleinement son intérêt dans les foyers où les petits accidents du quotidien peuvent rapidement laisser des traces sur les tissus.
Jusqu’au 30 novembre pour profiter des remises Black Friday Tineco
Pour ce Black Friday 2026 chez Tineco, entre les aspirateurs laveurs S9, le S7 Stretch Ultra plus accessible, l’aspirateur balai Pure One S50 Pro Pet et le nettoyeur textile Carpet One Spot DualHeat, chacun peut donc privilégier les fonctionnalités qui lui seront réellement utiles, tout en bénéficiant d’une remise toujours bienvenue.
Les cinq modèles bénéficient de remises directement sur la boutique officielle Tineco, mais les mêmes réductions sont également proposées sur Amazon pour ceux qui préfèrent passer par la plateforme américaine.
Dans les deux cas, les offres sont disponibles jusqu’au 30 novembre 2026, et dans la limite des stocks disponibles.