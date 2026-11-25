Le forfait Basique de NordVPN affiche une réduction de 74 % qui fait passer son prix à 2,99 euros par mois, soit 80,73 euros pour les 27 premiers mois d’utilisation.

Cette formule concentre sa proposition sur l’accès au réseau privé virtuel de NordVPN sur dix appareils simultanément. Le service chiffre le trafic Internet et masque votre adresse IP publique en faisant transiter la connexion par l’un de ses serveurs. De quoi protéger vos données lorsque vous vous connectez sur les réseaux Wi-Fi publics.

L’abonnement comprend également le Dark Web Monitor, une fonctionnalité qui surveille si vos adresses électroniques apparaissent dans des bases de données compromises. Si c’est le cas, vous êtes alerté afin de pouvoir modifier rapidement le mot de passe du compte concerné.

Enfin, la formule Basique comprend aussi le split tunneling sur Windows, Android et Android TV. Cette fonctionnalité permet de sélectionner les applications qui doivent utiliser le tunnel chiffré et celles qui peuvent conserver une connexion classique.