À partir du 24 novembre, NordVPN lance ses offres du Black Friday : elles associent jusqu’à 78 % de remise immédiate et trois mois d’abonnement supplémentaires offerts, dans le cadre d’une souscription de 24 mois. Il ne vous reste plus qu’à choisir la formule qui vous correspond.
Chez NordVPN, la période de promotion du Black Friday s’étend du 24 novembre au 1er décembre 2026 inclus. Si vous ne disposez pas encore d’abonnement à un VPN, il est possible que l’une des offres actuellement proposées par le service vous intéresse.
Elles bénéficient non seulement de baisses de prix intéressantes, mais aussi de trois mois supplémentaires offerts, qui ramènent la durée totale de l’abonnement à 27 mois dans tous les cas. Les tarifs indiqués par NordVPN sont hors taxes : la TVA s’applique au moment du règlement.
NordVPN Basique à 2,99 euros par mois : le choix le plus économique
Le forfait Basique de NordVPN affiche une réduction de 74 % qui fait passer son prix à 2,99 euros par mois, soit 80,73 euros pour les 27 premiers mois d’utilisation.
Cette formule concentre sa proposition sur l’accès au réseau privé virtuel de NordVPN sur dix appareils simultanément. Le service chiffre le trafic Internet et masque votre adresse IP publique en faisant transiter la connexion par l’un de ses serveurs. De quoi protéger vos données lorsque vous vous connectez sur les réseaux Wi-Fi publics.
L’abonnement comprend également le Dark Web Monitor, une fonctionnalité qui surveille si vos adresses électroniques apparaissent dans des bases de données compromises. Si c’est le cas, vous êtes alerté afin de pouvoir modifier rapidement le mot de passe du compte concerné.
Enfin, la formule Basique comprend aussi le split tunneling sur Windows, Android et Android TV. Cette fonctionnalité permet de sélectionner les applications qui doivent utiliser le tunnel chiffré et celles qui peuvent conserver une connexion classique.
NordVPN Premium à 3,99 euros par mois : la formule la plus équilibrée
De son côté, le forfait NordVPN Premium est proposé à 3,99 euros par mois après une remise de 78 %. C’est une somme de 107,73 euros pour 27 mois qu’il vous faut régler lors de votre souscription.
L’offre Premium comprend tout le contenu de l’offre Basique, et y ajoute un antivirus de nouvelle génération capable d’analyser les fichiers téléchargés, de détecter certains logiciels malveillants et de repérer les vulnérabilités présentes dans des applications compatibles.
Elle inclut également Dark Web Monitor Pro, qui va plus loin en matière de surveillance en traitant davantage de données. Elles comprennent les adresses électroniques, les numéros de téléphone, les cartes bancaires et certains documents d’identité.
Premium comprend aussi un gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage cloud chiffré, le tout pour 1 euro supplémentaire par mois par rapport à la formule Basique : une information qui peut peser dans la balance au moment de faire votre choix.
- storage9500 serveurs
- language167 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
NordVPN Ultime Max : une protection renforcée contre l’usurpation d’identité
Enfin, la formule Ultime Max est disponible à 7,99 euros par mois, soit 215,73 euros pour 27 mois après une réduction de 71 %. Elle reprend les fonctionnalités de Premium et ajoute une cyberassurance qui vous couvre à hauteur de 5 000 € en cas d’arnaque en ligne ou d’usurpation d’identité. Une adresse IP dédiée est également incluse.
Pour la majorité des particuliers, les formules Basique et Premium s’avèrent suffisantes. Si vous hésitez sur laquelle adopter, sachez que les trois abonnements sont accompagnés d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, une période durant laquelle vous pouvez annuler votre souscription si vous estimez que la proposition de NordVPN ne correspond pas à vos attentes.