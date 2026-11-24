Marshall profite du Black Friday pour réduire le prix de sa Heston 120, une barre de son haut de gamme compatible Dolby Atmos, qui soigne autant ses performances audio que son design emblématique.
C’est un fait, aussi performant soit-il, le système audio intégré à nos Smart TV peine souvent à faire honneur aux films, aux séries, aux concerts… Pour profiter d’une expérience plus immersive, et à défaut d’une installation home-cinéma complète (et souvent compliquée dans un salon), une barre de son constitue une évolution intéressante, à condition de choisir un modèle suffisamment polyvalent.
C’est ici qu’intervient Marshall avec sa Heston 120. La marque britannique, bien connue pour ses amplificateurs et ses enceintes au look rock vintage, transpose ici son savoir-faire dans une barre de son pensée aussi bien pour le cinéma que pour l’écoute musicale.
Marshall Heston 120 : le Dolby Atmos pour retrouver les sensations du cinéma à la maison
Premier argument de cette Heston 120 : sa compatibilité Dolby Atmos, qui permet de profiter d’une spatialisation sonore en trois dimensions. L’objectif est de donner davantage d’ampleur à la section audio, en plaçant l’auditeur au cœur de l’action. Les effets sonores gagnent en présence et les différentes ambiances profitent d'une restitution plus immersive.
Derrière son apparence vintage, la barre de son embarque une architecture acoustique particulièrement moderne et travaillée. Elle s’appuie sur 11 amplificateurs de classe D, répartis entre des amplificateurs de 50 W et de 30 W, pour une puissance totale de sortie annoncée de 150 W.
La Heston 120 abrite également un total de 11 haut-parleurs, avec deux subwoofers dédiés aux basses fréquences, deux haut-parleurs médiums, deux tweeters et cinq haut-parleurs large bande. Une configuration pensée pour restituer aussi bien les dialogues que les ambiances sonores et les effets les plus spectaculaires. Le tout dans un appareil qui affiche un poids de 7 kg.
Les amateurs de films d’action (et de rock) apprécieront notamment la présence des deux subwoofers intégrés, chargés de restituer les basses fréquences. Explosions, grondements et autres effets spéciaux profitent ainsi d’une assise plus profonde, sans devoir pour cela investir dans un quelconque caisson dédié.
Mais la Heston 120 ne se limite pas aux séances de cinéma. Marshall oblige, le constructeur a également prévu plusieurs modes audio pour adapter le rendu à chaque situation. Le mode Movie privilégie l’immersion, tandis que le mode Music accompagne les écoutes musicales. Le mode Voice met davantage l’accent sur les dialogues, tandis que le mode Night permet de réduire l’intensité des effets sonores pour regarder un film, sans forcément réveiller toute la maison.
Une barre de son Marshall, pour ceux qui préfèrent le rock à la musique classique
Polyvalente, la Marshall Heston 120 ne s’en tient pas au seul home-cinéma. Car si elle entend bien améliorer le rendu sonore du téléviseur pour les films, les jeux vidéo… Elle constitue également un véritable équipement audio pour la maison.
Pour cela, on peut compter sur une connectivité sans-fil complète, avec le Wi-Fi, Google Cast, Apple AirPlay, Spotify Connect et Tidal Connect. Le Bluetooth est également de la partie, avec notamment la prise en charge de la technologie Auracast.
La barre de son intègre par ailleurs des services musicaux comme Spotify et Tidal, ainsi que les radios Internet via Airable. Il est même possible de programmer trois touches de présélection depuis l’application mobile Marshall pour retrouver rapidement ses playlists ou stations préférées, sans devoir systématiquement pour cela passer par son smartphone.
Cette même application dédiée permet également de personnaliser l’expérience d’écoute, en ajustant l’égaliseur, en modifiant le volume et les différents canaux, sans oublier une précieuse fonction de calibrage acoustique pour adapter le rendu sonore aux caractéristiques de son salon. Pratique donc.
Des commandes physiques et un design vintage qui ne passe pas inaperçu
Cela ne vous aura pas échappé, Marshall n’a pas oublié ce qui fait une bonne partie de son identité : le design.
La Heston 120 reprend ainsi les codes esthétiques des célèbres amplis si emblématiques de la marque, avec une grille tissée poivre et sel et une finition en cuir synthétique. Un parti pris qui tranche avec l’apparence généralement très sobre des barres de son et qui permet à ce modèle de donner une touche très originale à un salon.
Les commandes physiques sont également de la partie, pour un juste mélange entre vintage et modernité. Marshall a intégré ici ses fameux potentiomètres, qui permettent notamment de régler le volume, les graves et les aigus, de changer de source ou de sélectionner un mode audio. Trois commandes supplémentaires permettent également un accès direct aux préréglages favoris.
Une conception pensée pour durer, avec des matériaux recyclés
Marshall met également en avant la durabilité de son produit. La Heston 120 est notamment compatible avec le Bluetooth LE Audio et peut bénéficier de mises à jour logicielles à distance (OTA).
La conception fait aussi appel à plusieurs matériaux recyclés ou alternatifs : 74 % du plastique de l’unité principale provient de matières recyclées, les aimants des haut-parleurs intègrent du néodyme recyclé et le produit est entièrement dépourvu de PVC. Enfin, la finition en cuir végan à base d’eau vient compléter cette démarche éco-responsable.
Black Friday : la Marshall Heston 120 à 699 € au lieu de 999 €
Avec une réduction de 300 €, la Heston 120 se montre particulièrement intéressante pour celles et ceux qui souhaitent investir dans une barre de son premium, avec en prime une allure rock vintage.
Entre le Dolby Atmos, ses 11 haut-parleurs, les nombreuses possibilités de diffusion musicale et son design si caractéristique, Marshall propose ici un équipement qui ne se cantonne pas au simple accompagnement du téléviseur.
À l’occasion du Black Friday, la Marshall Heston 120 est affichée à 699 € au lieu de 999 €, soit 30 % de réduction sur son tarif habituel.
De quoi sonoriser le salon avec une bonne dose de rock, tout en profitant d’une expérience sonore immersive, avec en prime cette esthétique qui ne ressemble à aucune autre barre de son.