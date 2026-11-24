Marshall met également en avant la durabilité de son produit. La Heston 120 est notamment compatible avec le Bluetooth LE Audio et peut bénéficier de mises à jour logicielles à distance (OTA).

La conception fait aussi appel à plusieurs matériaux recyclés ou alternatifs : 74 % du plastique de l’unité principale provient de matières recyclées, les aimants des haut-parleurs intègrent du néodyme recyclé et le produit est entièrement dépourvu de PVC. Enfin, la finition en cuir végan à base d’eau vient compléter cette démarche éco-responsable.