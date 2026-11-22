Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année (et accessoirement de GTA VI), vous cherchez un nouveau téléviseur pour profiter pleinement de vos jeux vidéo ? À l’occasion du Black Friday, LG propose plusieurs modèles OLED et Mini LED à prix réduit. De quoi profiter d’une toute nouvelle qualité d’image, d'une fluidité optimale et des dernières technologies optimisées pour le gaming, avec jusqu’à 300 € de remise à la clé.
Entre les sorties de fin d’année, les grosses promotions du Black Friday et les longues soirées passées manette en main, le mois de novembre est aussi une période particulièrement intéressante pour renouveler son équipement. Et si vous en profitiez pour changer de téléviseur ?
LG met actuellement en avant trois modèles de 55”, avec deux références OLED et une Mini LED. Trois propositions qui partagent cette même ambition d’offrir une expérience gaming convaincante, mais avec des caractéristiques et un positionnement tarifaire différents.
LG OLED55C6 : l’OLED et le gaming à 165 Hz VRR pour profiter de chaque partie
Pour celles et ceux qui souhaitent profiter des nombreux avantages de la technologie OLED sans nécessairement viser le modèle le plus haut de gamme, la LG OLED55C6 constitue une proposition particulièrement intéressante.
Son principal atout réside évidemment dans sa dalle OLED 4K, qui associe une excellente luminosité à des noirs parfaits et des couleurs très réalistes. Un cocktail particulièrement appréciable dans les jeux vidéo, où les contrastes et la précision de l’image contribuent directement à l'immersion.
Mais cette TV ne mise pas uniquement sur la qualité d’affichage. Elle propose également une fréquence pouvant atteindre 165 Hz VRR, de quoi accompagner les sessions gaming les plus ambitieuses. Les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync sont également de la partie, et à cela s’ajoutent bien sûr les précieux ports HDMI 2.1 indispensables pour exploiter les capacités des consoles modernes, ainsi que des PC compatibles.
Prix Black Friday : 1 199 € au lieu de 1 499 € (-300 €), jusqu’au 30 novembre 2026 chez Boulanger.
Le grand spectacle est assuré avec la prise en charge du Dolby Vision (4K à 120 Hz) et du Dolby Atmos. Enfin, l’interface maison webOS permet notamment d’accéder à différents services de streaming et de cloud gaming, pour jouer sans nécessairement allumer son PC ou sa console.
Avec sa OLED55C6, LG s’adresse aux joueurs qui veulent profiter des avantages de l’OLED, d’une excellente fluidité et d’un équipement complet, sans forcément aller chercher le positionnement premium incarné par le modèle G6.
LG OLED55G6 : l’expérience OLED premium, avec un filtre anti-reflet en prime
Vous souhaitez aller encore plus loin dans l’expérience OLED ? La LG OLED55G6 reprend les principaux arguments de sa petite sœur, tout en ajoutant quelques atouts particulièrement intéressants.
On retrouve ainsi une dalle OLED ultra-lumineuse, capable elle aussi de restituer des noirs parfaits et des couleurs réalistes. Mais ce modèle se distingue aussi par l’intégration d’un nouveau filtre anti-reflet premium signé LG. Un équipement qui prend tout son sens dans un salon lumineux, en limitant les reflets susceptibles de venir perturber une partie ou une séance de cinéma.
Prix Black Friday : 1 599 € au lieu de 1 899 € (-300 €), du 13 au 30 novembre 2026 chez Boulanger.
Côté gaming, la fiche technique est évidemment on ne peut plus complète. La TV prend en charge une fréquence pouvant atteindre 165 Hz VRR, avec les certifications NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync. Les ports HDMI 2.1 (au nombre de 4) permettent également de tirer pleinement parti des équipements compatibles (VRR, ALLM…), tandis que le Dolby Vision (4K à 120 Hz) et le Dolby Atmos viennent compléter l’expérience audiovisuelle.
Comme sur la C6, webOS donne également accès au cloud gaming, pour retrouver ses jeux directement depuis le téléviseur. L’interface donne également accès aux principales plateformes de streaming, comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube. De quoi retrouver facilement ses films, séries et autres contenus préférés, directement depuis le téléviseur.
La LG OLED55G6 s’adresse à tous les joueurs qui recherchent l’expérience OLED la plus haut de gamme en 2026, notamment grâce à sa luminosité, à ses noirs impeccables et à son filtre anti-reflet premium. Un choix on ne peut plus pertinent pour profiter aussi bien de ses jeux que de ses films et séries, y compris dans une pièce lumineuse.
LG 55QNED86B : la technologie Mini LED pour jouer en 4K à prix doux
Chez LG, la technologie OLED n’est pas l’unique option pour profiter d’une belle qualité d’image. Avec sa 55QNED86B, la marque coréenne propose une alternative Mini LED qui mérite également l’attention, notamment pour les joueurs qui souhaitent maîtriser leur budget.
Cette technologie QNED Mini LED mise pour sa part sur une luminosité renforcée et des couleurs précises. Elle s’accompagne de la technologie Precision Dimming, chargée d’assurer une gestion précise des contrastes pour améliorer la restitution des différentes scènes. Un ensemble qui permet de profiter d’une image détaillée, aussi bien dans les jeux que lors du visionnage de contenus vidéo.
La fluidité n’est pas laissée de côté puisque ce modèle peut atteindre 144 Hz et bénéficie de la technologie AMD FreeSync. Il dispose également de ports HDMI 2.1 (au nombre de 4 également), prend en charge le Dolby Vision en 4K à 120 Hz et donne accès au cloud gaming et à nos plateformes de streaming préférées via la même interface webOS.
À seulement 699 € (au lieu de 899 €) pendant le Black Friday, cette référence se positionne donc comme une solution plus accessible pour qui souhaite s’équiper d’un téléviseur 4K polyvalent, capable d’accompagner les sessions gaming et home-cinéma, sans pour autant faire exploser la facture.
La Smart TV LG 55QNED86B constitue une alternative Mini LED plus abordable aux deux modèles OLED, pour une diagonale identique. Avec ses 144 Hz, sa gestion des contrastes et ses fonctionnalités gaming, elle permet de profiter d’un équipement complet à un tarif particulièrement attractif.
Trois téléviseurs LG, trois façons de profiter du gaming pendant le Black Friday
OLED ou Mini LED, expérience premium ou budget plus contenu, les trois téléviseurs mis en avant par LG répondent à des attentes et à des budgets différents, mais partagent une même volonté de proposer une expérience gaming à la fois complète, fluide et immersive.
Avec jusqu’à 300 € de remise et des offres disponibles jusqu’au 30 novembre 2026, le Black Friday représente une bonne occasion de franchir le pas. Reste à choisir le modèle qui correspond le mieux à vos habitudes de jeu et à votre budget !