Pour celles et ceux qui souhaitent profiter des nombreux avantages de la technologie OLED sans nécessairement viser le modèle le plus haut de gamme, la LG OLED55C6 constitue une proposition particulièrement intéressante.

Son principal atout réside évidemment dans sa dalle OLED 4K, qui associe une excellente luminosité à des noirs parfaits et des couleurs très réalistes. Un cocktail particulièrement appréciable dans les jeux vidéo, où les contrastes et la précision de l’image contribuent directement à l'immersion.

Mais cette TV ne mise pas uniquement sur la qualité d’affichage. Elle propose également une fréquence pouvant atteindre 165 Hz VRR, de quoi accompagner les sessions gaming les plus ambitieuses. Les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync sont également de la partie, et à cela s’ajoutent bien sûr les précieux ports HDMI 2.1 indispensables pour exploiter les capacités des consoles modernes, ainsi que des PC compatibles.

Prix Black Friday : 1 199 € au lieu de 1 499 € (-300 €), jusqu’au 30 novembre 2026 chez Boulanger.