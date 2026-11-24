Le Swift Air 14 s’adresse avant tout à la bureautique, à la navigation web, aux visioconférences, au streaming et aux usages multimédias. Ses 8 Go de RAM peuvent représenter une limite à prendre en compte pour les utilisateurs qui multiplient les applications gourmandes ou travaillent régulièrement sur de gros fichiers, mais pour un usage quotidien classique, l’association du Core 5 et du SSD lui confère une base à la fois cohérente et suffisante.