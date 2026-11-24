Vous recherchez un PC portable léger, élégant et suffisamment endurant pour vous accompagner toute la journée ? L’Acer Swift Air 14 coche plusieurs cases intéressantes. Avec son écran 120 Hz, son processeur Intel Core 5 et son châssis particulièrement fin, cet ultraportable se positionne comme un compagnon idéal du quotidien.
Choisir son PC portable n’est pas une mince affaire. Entre les modèles trop lourds, ceux qui manquent d’autonomie, les machines affichées à des tarifs parfois difficiles à justifier… Autant dire que trouver le bon compromis (et surtout le PC qui nous convient) demande un peu de recherche. L’Acer Swift Air 14 mise sur la mobilité, le confort d’utilisation et une fiche technique équilibrée pour les usages courants. Et pour le Black Friday, son prix passe de 899,99 €à 599,99 € chez Boulanger soit -33 %.
À peine 1,19 kg sur la balance : un PC portable qui sait se faire oublier
Premier argument du Swift Air 14 : son poids… Ou plutôt sa légèreté ! Avec seulement 1,19 kg sur la balance et une épaisseur de 12,99 mm, cet ordinateur portable Acer a été pensé pour accompagner les déplacements, sans jamais transformer le sac à dos en sac de randonnée.
Un détail loin d’être anodin pour les étudiants, les télétravailleurs et tous ceux qui passent régulièrement d’un bureau à une salle de réunion. Son format de 14” offre un compromis intéressant entre confort d’affichage et encombrement réduit. En d’autres termes, on profite d’une surface de travail suffisamment généreuse pour consulter plusieurs documents, rédiger un rapport ou naviguer entre différentes fenêtres, sans devoir transporter une machine imposante.
Le châssis en aluminium participe aussi grandement à cette très agréable impression de finesse. Et pour ce Black Friday, Acer a pris soin de proposer deux finitions qui sortent un peu des sentiers battus : Vert Sauge et Rose. De quoi choisir un ordinateur qui s’intègre aussi bien dans un environnement professionnel que dans un setup plus personnel.
Écran 120 Hz, processeur Intel Core 5, SSD 512 Go…
Mais la mobilité ne fait pas tout. Un ultraportable doit aussi offrir une expérience agréable au quotidien. Sur ce point, l’Acer Swift Air 14 dispose d’une dalle IPS de 14” affichant une définition WUXGA de 1 920 x 1 200 pixels, au format 16:10.
Mais son principal atout se trouve ailleurs, avec ici un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concrètement, les défilements de pages web et la navigation en général profitent d’une fluidité largement supérieure à celle d’un écran classique de 60 Hz.
La dalle mate et la couverture de 100 % de l’espace colorimétrique sRGB constituent également des atouts appréciables pour consulter des photos, préparer des présentations ou travailler sur des contenus visuels.
Pour animer son Swift Air 14, Acer a retenu un processeur Intel Core 5, épaulé ici par 8 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD NVMe confortable de 512 Go. La partie graphique est confiée à une solution Intel Graphics intégrée, tandis que le NPU se charge d’assurer certaines opérations liées à l’intelligence artificielle.
Le Swift Air 14 s’adresse avant tout à la bureautique, à la navigation web, aux visioconférences, au streaming et aux usages multimédias. Ses 8 Go de RAM peuvent représenter une limite à prendre en compte pour les utilisateurs qui multiplient les applications gourmandes ou travaillent régulièrement sur de gros fichiers, mais pour un usage quotidien classique, l’association du Core 5 et du SSD lui confère une base à la fois cohérente et suffisante.
Voici les principales caractéristiques de cette configuration :
- Processeur : Intel Core 5 320
- Mémoire vive : 8 Go LPDDR5
- Stockage : SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go
- Écran : IPS 14”, 1 920 x 1 200 pixels, 120 Hz
- Colorimétrie : couverture 100 % sRGB
- GPU Intel Graphics
- Connectivité : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3
- Connectique : 2 ports USB4 Type-C, USB-A et HDMI 2.1
- Système : Windows 11 Home
- Poids : 1,19 kg
On retrouve également ici un clavier (AZERTY) qui bénéficie d’un rétroéclairage toujours pratique pour travailler lorsque la luminosité ambiante baisse, sans oublier une webcam équipée d’un cache de confidentialité.
Jusqu’à 19 heures d’autonomie : de quoi tenir la distance
Un ordinateur portable destiné à bouger doit pouvoir suivre son propriétaire sans réclamer constamment une prise électrique. Acer promet jusqu’à 19 heures d’autonomie pour son Swift Air 14, une valeur qui dépend évidemment des conditions d’utilisation, de la luminosité et des applications sollicitées.
La batterie de 69 Wh constitue une base intéressante pour envisager une journée de travail ou de cours sans nécessairement avoir à emporter son alimentation. Et lorsqu’il faut refaire le plein, la charge rapide permet de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en seulement 30 minutes avec un chargeur USB-C compatible.
Précision importante : le chargeur secteur n’est pas fourni dans la boîte. Un point à anticiper si vous ne disposez pas déjà d’un adaptateur USB-C suffisamment puissant.
Acer Swift Air 14 : 300 € de moins pour le Black Friday, avec une offre écran en supplément
C’est aussi le prix qui rend cette proposition Acer particulièrement intéressante. Chez Boulanger, les deux déclinaisons du Acer Swift Air 14 passent à 599,99 € au lieu de 899,99 €, soit 300 € d’économie sur le tarif de référence.
Deux versions sont proposées :
- Acer Swift Air 14 Vert Sauge – Intel Core 5, 8 Go RAM, SSD 512 Go
- Acer Swift Air 14 Rose – Intel Core 5, 8 Go RAM, SSD 512 Go
Et ce n’est pas tout, puisqu’Acer propose également une opération de remboursement permettant de récupérer 100 % du prix d’achat d’un écran éligible, à condition d’acheter simultanément un ordinateur Acer éligible (c’est le cas du Swift Air 14) et l’un des trois écrans concernés.
L’offre est valable jusqu’au 31 janvier 2027, dans la limite des stocks disponibles. La demande de remboursement doit ensuite être effectuée sur le site promotionnel Acer, au plus tard le 14 février 2027, et le remboursement intervient par virement bancaire après validation du dossier.
A 599,99 €, le Swift Air 14 mérite donc clairement plus qu’un petit coup d’œil pour qui recherche un ordinateur portable léger, endurant et agréable à utiliser au quotidien. Son écran 14" (1 920 x 1 2000 pixels) compatible 120 Hz, son poids plume, son autonomie, ainsi que son équipement constituent de très solides arguments à ce niveau de prix.
FAQ : les questions fréquentes sur l’Acer Swift Air 14
L'Acer Swift Air 14 est-il suffisamment puissant pour un usage quotidien ?
Oui. Son processeur Intel Core 5, associé à 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, convient très largement à la bureautique, à la navigation Web, aux visioconférences et au streaming.
Les 8 Go de RAM du Swift Air 14 sont-ils suffisants ?
Pour consulter Internet, travailler sur des documents, utiliser une suite bureautique et/ou regarder des vidéos, les 8 Go de mémoire LPDDR5 sont amplement suffisants. Il est important de garder à l’esprit que ceux-ci peuvent se montrer moins adaptés au multitâche intensif, au montage vidéo ou encore aux logiciels particulièrement gourmands.
Quelle est l'autonomie de l'Acer Swift Air 14 ?
La marque annonce jusqu’à 19 heures d’autonomie. Une valeur qui reste théorique et qui va varier selon les usages, la luminosité de l’écran et les applications utilisées. Pas de mauvaise surprise à ce niveau, sa batterie de 69 Wh lui permet aisément de viser une très belle endurance au quotidien.
Combien de temps faut-il pour recharger le Swift Air 14 ?
La charge rapide permet de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en 30 minutes avec un adaptateur USB-C compatible. Pratique donc pour recharger « en urgence » le matin avant de partir en cours ou au bureau.
L'écran de l'Acer Swift Air 14 est-il fluide ?
Oui. Sa dalle IPS de 14” affiche une définition de 1 920 x 1 200 pixels et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les défilements, les animations et la navigation profitent ainsi d’une fluidité nettement supérieure à celle d'un écran traditionnel de 60 Hz.