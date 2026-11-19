A l’occasion du Black Friday, BLUETTI propose jusqu’à 36 % de réduction sur une sélection de stations électriques portables et de solutions solaires. Et avec le code exclusif Clubic BLUETTICLUBIC, il est même possible de profiter de 5 % de remise supplémentaire sur les prix promotionnels.
Le Black Friday, c'est aussi l’occasion de s’intéresser à des équipements qui peuvent faire la différence au quotidien. C’est notamment le cas des stations électriques portables et autres solutions solaires de BLUETTI, qui permettent de stocker de l’énergie, de gagner en autonomie ou de mieux maîtriser sa consommation électrique.
Du 19 au 30 novembre 2026, la marque lance une opération spéciale avec jusqu’à 36 % de réduction sur une sélection de produits. Et pour aller encore plus loin, avec le code exclusif BLUETTICLUBIC, vous bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire au moment de la commande.
BLUETTI Balco 260 : une solution solaire pensée pour les balcons
La batterie solaire de balcon BLUETTI Balco 260 s’affiche à 729 € au lieu de 1 049 € à l’occasion du Black Friday. Avec le code Clubic, son prix peut même descendre à 692,55 €, soit une économie supplémentaire non négligeable.
Ce système de stockage solaire pour balcon s’adresse notamment aux personnes qui vivent en appartement et ne disposent pas d’une toiture pour installer des panneaux photovoltaïques classiques. BLUETTI mise ici sur une solution prête à l’emploi, qui ne nécessite ni perçage ni intervention d’un électricien. Le Balco 260 respecte par ailleurs la limite européenne d’injection de 800 W sur le réseau.
Son principal intérêt repose sur sa capacité de stockage de 2,56 kWh, extensible jusqu’à 15 kWh en couplant six unités. Chacune accepte jusqu’à 2 400 W d’entrée solaire, de quoi récupérer l’énergie produite pendant la journée pour la consommer plus tard, notamment en soirée.
L’objectif est on ne peut plus simple, à savoir mieux exploiter sa production solaire et réduire sa dépendance au réseau électrique. La marque promet notamment des économies allant « jusqu’à 1 632 € par an ».
Balco Transfer Hub : pour une installation solaire de balcon plus flexible
Le Balco Transfer Hub, proposé dans un pack avec la station électrique portable Elite 200 V2 à 1 099 € au lieu de 1 499 €, profite lui aussi de l’opération Black Friday. Et là encore, en appliquant le code BLUETTICLUBIC au moment de la commande, le prix de l'ensemble descend à 1 044,05 €.
Le Balco Transfer Hub est un contrôleur raccordé au réseau qui permet à une station électrique portable compatible d’injecter jusqu’à 800 W d’électricité dans le réseau domestique. Contrairement au Balco 260, qui se connecte directement aux panneaux solaires, le Transfer Hub fonctionne avec une station intermédiaire. Les panneaux se branchent sur celle-ci, tandis que le hub assure l’interface avec le réseau.
Le Transfer Hub est évidemment compatible avec les stations électriques portables BLUETTI, mais aussi avec certains systèmes de stockage tiers équipés d’une sortie AC. De quoi laisser davantage de liberté dans la conception de son installation solaire de balcon. Certaines fonctions avancées, comme BLUETTI Space, la gestion intelligente de l’énergie par IA ou encore le contrôle intelligent, restent toutefois réservées aux modèles BLUETTI compatibles.
Comme le Balco 260, ce dispositif répond à une envie de mieux valoriser l’énergie solaire, sans avoir à engager pour cela de gros travaux.
De nombreux autres produits BLUETTI en promotion pour le Black Friday
Dans le cadre de ce Black Friday millésime 2026, Bluetti applique également des réductions sur plusieurs stations électriques portables de son catalogue, avec des configurations adaptées aussi bien aux besoins ponctuels qu’à une utilisation plus régulière à domicile.
La station portable Elite 100 V2, par exemple, passe de 699 à 499 €, tandis que l’Elite 300 est proposée à 1 399 € au lieu de 1 649 €. Les packs associant une station à un panneau solaire ou à d’autres accessoires profitent également de remises bienvenues, en particulier pour celles et ceux qui souhaitent disposer d’une solution plus complète dès le départ.
Les autres offres concernées par le Black Friday Bluetti :
- Elite 100 V2 : 499 € au lieu de 699 € (-29 %)
- Elite 100 V2 + panneau solaire 200 W : 749 € au lieu de 949 € (-21 %)
- Elite 100 mini : 449 € au lieu de 599 € (-25 %)
- Elite 300 : 1 399 € au lieu de 1 649 € (-15 %)
- Elite 300 + PV350 : 1 699 € au lieu de 2 199 € (-23 %)
- Elite 300 + Charger 2 : 1 649 € au lieu de 2 099 € (-21 %)
- Apex 300 : 1 649 € au lieu de 1 999 € (-18 %)
- Apex 300 + SORA 500 : 2 198 € au lieu de 2 648 € (-17 %)
- Apex 300 + B300K 2 + Hub D1 : 2 899 € au lieu de 3 397 € (-15 %)
- Pioneer Na : 699 € au lieu de 1 099 € (-36 %)
Les offres Black Friday BLUETTI sont disponibles sur la boutique officielle de la marque du 19 au 30 novembre 2026.
Pour profiter de ces tarifs, rendez-vous directement sur le site de BLUETTI et pensez à saisir le code BLUETTICLUBIC au moment du paiement. Cela vous donnera accès à 5 % de réduction supplémentaire sur les prix promotionnels.