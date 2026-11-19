Ce système de stockage solaire pour balcon s’adresse notamment aux personnes qui vivent en appartement et ne disposent pas d’une toiture pour installer des panneaux photovoltaïques classiques. BLUETTI mise ici sur une solution prête à l’emploi, qui ne nécessite ni perçage ni intervention d’un électricien. Le Balco 260 respecte par ailleurs la limite européenne d’injection de 800 W sur le réseau.