Et cette polyvalence ne se limite pas à quelques supports, elle permet de travailler sur de nombreux matériaux, du bois au cuir, en passant par le carton, la feutrine ou l’acrylique. Au total, plus de 400 matériaux sont compatibles.

Un autre élément important lorsqu’on débute est de pouvoir visualiser l’emplacement du motif avant de lancer la machine. C’est ce qu’apporte le système double caméra. Il sert à contrôler la position du motif sur le matériau et d’ajuster la position si nécessaire. Ajoutez à cela la mise au point automatique, et vous avez deux aides précieuses pour réaliser vos projets sans multiplier les essais.

Enfin, le logiciel gratuit xTool Studio donne accès à de nombreux modèles qui simplifient encore l’utilisation. C’est pratique pour découvrir la machine, ses capacités, et obtenir des résultats concrets sans se prendre la tête.

Ses principaux atouts :