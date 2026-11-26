Envie de créer des cadeaux personnalisés, de vous lancer dans la gravure laser ou de développer votre activité ? Pour le Black Friday 2026, xTool propose jusqu’à 68 % de réduction sur une sélection de machines. Voici quatre modèles à découvrir, selon vos projets et votre niveau d’expérience.
Longtemps réservées aux professionnels ou aux bricoleurs expérimentés, les technologies de gravure laser, de découpe et d’impression sur objets deviennent plus accessibles. Les machines sont plus simples à utiliser, les logiciels facilitent la prise en main, les possibilités de création s’élargissent.
Et avec les promotions disponibles chez xTool pour le Black Friday 2026, c’est sans doute le bon moment pour se renseigner et s’équiper.
xTool M2 : la polyvalence pour se lancer (jusqu’à 220 € de remise)
Si la xTool M2 représente un choix pertinent pour se lancer, c’est d’abord parce qu’elle réunit trois fonctionnalités dans une seule machine :
- l’impression couleur ;
- la découpe ;
- et la gravure laser.
Vous pouvez imaginer un motif, l’imprimer sur un support, puis découper ses contours, le tout avec un seul appareil.
Et cette polyvalence ne se limite pas à quelques supports, elle permet de travailler sur de nombreux matériaux, du bois au cuir, en passant par le carton, la feutrine ou l’acrylique. Au total, plus de 400 matériaux sont compatibles.
Un autre élément important lorsqu’on débute est de pouvoir visualiser l’emplacement du motif avant de lancer la machine. C’est ce qu’apporte le système double caméra. Il sert à contrôler la position du motif sur le matériau et d’ajuster la position si nécessaire. Ajoutez à cela la mise au point automatique, et vous avez deux aides précieuses pour réaliser vos projets sans multiplier les essais.
Enfin, le logiciel gratuit xTool Studio donne accès à de nombreux modèles qui simplifient encore l’utilisation. C’est pratique pour découvrir la machine, ses capacités, et obtenir des résultats concrets sans se prendre la tête.
Ses principaux atouts :
- Sa polyvalence : impression couleur, découpe et gravure laser ;
- Une compatibilité avec de nombreux matériaux ;
- Un système à double caméra qui facilite le positionnement ;
- Une prise en main accessible grâce au logiciel xTool Studio.
xTool O1 Omni Printer : personnalisez vos objets (jusqu’à 1 500 € de remise)
Un mug avec une illustration, un tee-shirt personnalisé, une coque de téléphone ou encore une boule de Noël… La xTool O1 Omni Printer s’adresse aux créateurs qui souhaitent multiplier les supports d’impression sans accumuler les machines.
Pour ce faire, elle combine plusieurs technologies d’impression au sein d’une seule machine : UV, UV DTF, DTG (impression directe sur textile) et DTF (transfert sur textile).
Concrètement, l’impression UV permet de déposer des motifs sur des matériaux rigides comme le bois, le verre, le métal ou l’acrylique, tandis que les techniques DTG et DTF assurent la personnalisation des vêtements et textiles. Pour les objets cylindriques, comme les mugs, un module rotatif est aussi disponible. Quant aux surfaces incurvées ou irrégulières, elles peuvent être décorées à l’aide de transferts UV DTF.
La précision constitue un autre atout de cette machine. Entre sa résolution maximale de 720 × 1 440 dpi et son système de positionnement optique Pixel-Scan (± 0,2 mm), elle peut reproduire chaque détail des créations.
Enfin, elle permet également de réaliser des impressions en relief jusqu’à 7 mm, ainsi que des finitions brillantes ou mates grâce à l’utilisation d’un vernis spécifique.
Ses principaux atouts :
- Une impression UV couleur sur de nombreux objets rigides ;
- La possibilité de personnaliser des textiles selon la configuration ;
- Des finitions variées, avec des effets de relief.
xTool F2 Ultra UV : gravures sur verre et cristal (jusqu’à 780 € de remise)
Besoin de finitions délicates ? C’est le créneau de la xTool F2 Ultra UV.
Cette machine est capable de graver des détails très fins, aussi bien à la surface des matériaux qu’à l’intérieur du cristal. Pour parvenir à cela, elle dispose d’un laser UV de 5 W qui produit des gravures nettes, sans les traces de brûlure, ce que peuvent occasionner d’autres technologies.
Mariage, anniversaire, naissance ou fêtes de fin d’année… C’est l’idéal pour les créations haut de gamme, les objets commémoratifs… Bref, tout ce qui nécessite de la finesse et de l’exigence.
À ce sujet, elle est aussi capable de créer des gravures 3D à l’intérieur du cristal, pour donner l’impression qu’un motif flotte dans la matière.
Ses principaux atouts :
- Un laser UV de 5 W conçu pour les gravures de grande précision ;
- La possibilité de réaliser des gravures à l’intérieur du cristal ;
- Des finitions fines, avec peu de marques liées à la chaleur ;
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- Un système à double caméra pour faciliter le placement des motifs.
xTool P3 : le choix des pros (jusqu’à 1 500 € de remise)
Vous avez déjà une activité en place avec des commandes régulières ou l’ambition de développer votre propre marque ? Dans ce cas, vous avez besoin d’une production à la fois qualitative et rapide. C’est justement sur ce terrain que la xTool P3 entend faire la différence.
Elle dispose d’un laser CO₂ de 80 W, capable de découper et de graver des matériaux comme le bois ou l’acrylique. Sa puissance lui permet de découper jusqu’à 20 mm de bois de tilleul ou 25 mm d’acrylique en une seule passe. En combinant cela avec sa grande surface de travail, 914 × 457 mm, elle ouvre la voie à des projets de grande envergure.
Qui plus est, la xTool P3 intègre un système de positionnement intelligent, des caméras et une mise au point automatique qui facilitent les réglages et simplifient la prise en main. Vous passez moins de temps à préparer chaque opération, ce qui est précieux lorsque les commandes s’accumulent.
C’est le choix naturel pour les artisans, les entrepreneurs et les ateliers qui souhaitent franchir un cap.
Ses principaux atouts :
- Un laser CO₂ puissant de 80 W pour la découpe et la gravure ;
- Une grande surface de travail de 914 × 457 mm ;
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- Des fonctions automatiques pour simplifier le positionnement et les réglages ;
- Une machine conçue pour les ateliers et la production régulière.
Quelle machine xTool choisir pour vos projets ?
Tout dépend finalement de ce que vous souhaitez réaliser, car ces quatre machines répondent à des besoins assez différents :
- La xTool M2 est idéale pour débuter et découvrir plusieurs techniques
- La xTool O1 Omni Printer se concentre principalement sur l’impression, mais avec un choix varié de matériaux
- La xTool F2 Ultra UV s’adresse aux créateurs qui recherchent des gravures extrêmement fines, notamment sur le verre et le cristal.
- La xTool P3 représente un choix plus professionnel pour découper, graver et produire en série