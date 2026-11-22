Il faut renseigner le code BF18 pour bénéficier de la remise de 18 % sur les quatre produits concernés. Les offres restent soumises aux stocks disponibles.

Sur Amazon, la remise s'applique sans démarche, uniquement pour les DREO Radiateur à Convection 711S (18 %), DREO Purificateur d'air 338S (15 %) et DREO Humidificateur 311 (15 %).