À l'approche de l'hiver, DREO lance une opération promotionnelle avec quatre appareils connectés à prix réduit. Radiateurs silencieux, chauffage soufflant 360°, purificateurs d'air, humidificateur… Jusqu'au 6 décembre 2026, la marque propose 18 % de remise sur sa boutique officielle, avec des offres complémentaires sur Amazon.
Quand les températures commencent à baisser, c'est tout le confort de la maison qui prend une autre dimension. Chauffer efficacement son bureau, conserver une atmosphère agréable dans une chambre ou améliorer la qualité de l'air intérieur nécessitent autant de petits équipements qui peuvent faire la différence au quotidien.
Spécialisée dans l'électroménager connecté, DREO profite du Black Friday pour proposer plusieurs promotions sur ses appareils. Jusqu’au 6 décembre prochain, ce sont quatre références qui profitent ainsi d'une remise de 18 % sur la boutique officielle, accessible après l'ajout du code promo BF18.
DREO se présente comme la marque de chauffage d'appoint n°1 sur Amazon France deux années consécutives*. Une référence qui entend donc conjuguer confort thermique, silence et connectivité.
Quel radiateur choisir pour chauffer une chambre sans bruit ?
Le DREO Radiateur 0 dB à Convection 711S passe à 123,49 € chez Amazon au lieu de 149,99 € (-18 %) et à 123 € chez Dreo.
Pour chauffer une chambre (ou un bureau) sans pour autant ajouter de bruit à l'environnement, le DREO Radiateur à Convection 711S mise sur un fonctionnement sans ventilateur. Sa technologie X-Core Aluminum Convection repose sur la circulation naturelle de l'air. L’air entre par le bas, se réchauffe puis remonte progressivement (et en douceur) dans la pièce.
Résultat, le fabricant annonce un fonctionnement à 0 dB, soit un silence particulièrement intéressant pour travailler et/ou dormir sans bruit de fond. Taillé pour des pièces de moins de 25 m², ce radiateur propose trois niveaux de puissance (900, 1 100 et 2 000 W), un thermostat réglable de 5 à 35 °C et un mode ECO pour mieux maîtriser sa consommation.
Il profite d’un design fin en verre trempé qui permet une installation au sol ou au mur. Radiateur connecté oblige, il est pilotable depuis l'application DREO, compatible avec Alexa et Google Assistant. Enfin, sa certification IP24 permet aussi de l'envisager dans une salle de bain.
Quel purificateur d'air choisir quand on possède un chien ou un chat ?
Le DREO Purificateur d'air 338S (parfait pour les foyers avec chien et/ou chat) passe à 79,99 € chez Amazon au lieu de 99,99 € (-18 %) et à 82 € chez Dreo.
Les poils d'animaux, la poussière, les odeurs du quotidien… Autant d’éléments qui peuvent rapidement s'accumuler dans une maison. Le DREO Purificateur d'air 338S s'adresse notamment aux propriétaires de chiens et de chats, avec un système de filtration HEPA 3-en-1 et une aspiration à 360°.
L'appareil dispose d'un mode automatique qui adapte son fonctionnement à la qualité de l'air ambiant. Son écran affiche notamment le taux de particules fines PM2.5 (pratique pour savoir ce que l’on respire), tandis qu'un indicateur lumineux à quatre couleurs permet de visualiser rapidement la situation. L’appareil aide à capter poils, poussière et autres allergènes.
Autre argument intéressant pour une chambre, son fonctionnement démarre à seulement 18 dB. Le mode nuit permet par ailleurs d'éteindre les lumières et l'écran. Quatre vitesses de diffusion sont proposées, avec même un mode Turbo pour accélérer l'humidification, sans oublier un compartiment dédié aux huiles essentielles pour parfumer agréablement la pièce.
Ici aussi, l’application DREO donne accès au suivi du filtre et à des rapports sur la qualité de l'air des 30 derniers jours.
Et si le purificateur d'air devenait aussi un objet déco ?
Le DREO Purificateur d'air connecté 530S (avec sa lampe d’ambiance) passe à 114,80 € au lieu de 139,99 € (-18 %) et à 118,99 € chez Amazon.
Avec le DREO Purificateur d'air 530S, la marque ajoute une dimension esthétique à la purification de l'air. Ce modèle associe pour cela une filtration HEPA 3-en-1 à un éclairage RGBIC personnalisable, capable de créer différentes ambiances lumineuses.
Le coeur du produit reste son système TurboPure, qui vient aspirer l'air à 360° (avec une filtration en trois étapes) et qui peut traiter jusqu'à environ 90 m² par heure. Un indicateur lumineux permet de suivre la qualité de l'air, tandis que l'écran affiche le taux de PM2.5 en temps réel.
Le pilotage s'effectue une nouvelle fois depuis l'application DREO, avec notamment un mode automatique, le suivi de l'état du filtre et des rapports détaillés sur 30 jours.
Quel humidificateur choisir pour lutter contre l'air sec en hiver ?
Le DREO Humidificateur 311 silencieux, parfait pour la chambre, passe à 40,99 € chez Amazon au lieu de 49,99 € (-18 %) et chez Dreo.
C’est le DREO Humidificateur 311 qui conclut cette sélection avec une problématique bien connue en hiver, à savoir cet air qui peut devenir particulièrement sec lorsque le chauffage se remet à fonctionner régulièrement.
Avec son réservoir de 4 litres, le DREO Humidificateur 311 promet jusqu'à 36 heures d'autonomie, et vient diffuser une brume ultra-fine dans la pièce pour une sensation de confort immédiat.
Son fonctionnement annoncé à 28 dB (soit l’équivalent d’un chuchotement) permet de l'utiliser dans une chambre, sans pour autant perturber le sommeil. On retrouve également ici une petite lumière d’ambiance bleue réglable.
Il dispose lui aussi d'un mode automatique, avec une précision de régulation annoncée de 5 %. Compatible avec l'application DREO, ainsi qu'Alexa, Google Assistant et Siri, il peut être piloté à distance. Une cartouche de déminéralisation se charge de limiter les dépôts de poussière blanche, tandis qu'un compartiment permet d'ajouter des huiles essentielles.
Comme tout humidificateur, son réservoir nécessite un nettoyage régulier, une opération qui se veut simplifiée ici de par sa conception.
Les quatre appareils sont proposés à prix réduit sur la boutique officielle DREO jusqu'au 6 décembre 2026, dans la limite bien sûr des stocks disponibles. La remise de 18 % est accessible grâce au code promo BF18.
Des promotions sont également proposées directement sur Amazon du 17 au 30 novembre en ce qui concerne les DREO Radiateur à Convection 711S (18 %), DREO Purificateur d'air 338S (15 %) et DREO Humidificateur 311 (15 %).
FAQ Black Friday DREO
Comment faire pour profiter des 18 % de réduction sur le site DREO ?
Il faut renseigner le code BF18 pour bénéficier de la remise de 18 % sur les quatre produits concernés. Les offres restent soumises aux stocks disponibles.
Sur Amazon, la remise s'applique sans démarche, uniquement pour les DREO Radiateur à Convection 711S (18 %), DREO Purificateur d'air 338S (15 %) et DREO Humidificateur 311 (15 %).
Quel radiateur DREO choisir pour une chambre ?
Le Radiateur à Convection 711S mise sur un fonctionnement totalement silencieux, sans ventilateur, et convient aux pièces de moins de 25 m². Le Chauffage 360° 720S permet quant à lui de diffuser une chaleur plus instantanée, et dans plusieurs directions.
Quelle différence entre les purificateurs d'air DREO 338S et 530S ?
Le 338S est un modèle compact, adapté à un usage quotidien, avec filtration HEPA et suivi des particules fines. Le 530S se destine davantage aux grandes pièces, avec une capacité de traitement annoncée d'environ 90 m² par heure et une lampe d’ambiance.
À quoi sert un humidificateur comme le DREO 311 en hiver ?
Lorsque le chauffage fonctionne, l'air intérieur peut devenir plus sec. Un humidificateur permet alors de maintenir un taux d'humidité plus confortable, avec un fonctionnement adapté aux pièces de vie ou aux chambres.
Le DREO 311 s'adresse ainsi notamment aux personnes qui ressentent les effets de l'air sec lié au chauffage (peau qui tiraille, gorge sèche au réveil…), mais aussi aux familles avec de jeunes enfants et aux amateurs de plantes d'intérieur, qui peuvent elles aussi souffrir de cette sécheresse soudaine.
*Source : classement Stackline des ventes de chauffages d'appoint sur Amazon France, de décembre 2023 à janvier 2026. Mention réservée à la France.