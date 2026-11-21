Passer plusieurs heures devant son ordinateur dans une pièce mal éclairée, on ne le souhaite à personne, pas même à son voisin de bureau le plus bruyant. Les yeux fatiguent, la tête tambourine et la concentration s'effondre… bref, la journée peut devenir très pénible.

Si vous pensez qu’il suffit de dégainer l’ampoule la plus puissante du placard et de la visser au plafond pour régler le sujet, vous vous mettez le doigt dans l’œil ! Un éclairage inadapté se montre aussi gênant qu’un manque de lumière, entre reflets sur l’écran et éblouissement.

Vous imaginez bien que si une marque ayant la réputation et l’expertise de BenQ s’est donné la peine de développer une gamme de lampes pour moniteurs, ce n’est pas pour le plaisir d’ajouter un accessoire de plus sur nos bureaux.

L’enjeu est autrement plus sérieux : éclairer avec précision le plan de travail, sans renvoyer la lumière vers l’écran ni éblouir l’utilisateur. C’est justement sur ce terrain que l’élégante iScreenBar entend faire la différence et apporter un vrai confort visuel aux utilisateurs de l’iMac.