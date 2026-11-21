Des lignes en harmonie avec celles de l'iMac, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés avec minutie… rien n’a été laissé au hasard. Mais au-delà de l’esthétique, ce qui compte, c’est le service qu’elle rend une fois allumée !
S’il est une chose qui distingue Apple, c’est cette volonté de concevoir des produits où le design, la technologie et l’usage s’articulent autour d’une même vision. Une philosophie clairement partagée par BenQ pour créer sa barre lumineuse iScreenBar.
Pourquoi un bon éclairage change tout
Passer plusieurs heures devant son ordinateur dans une pièce mal éclairée, on ne le souhaite à personne, pas même à son voisin de bureau le plus bruyant. Les yeux fatiguent, la tête tambourine et la concentration s'effondre… bref, la journée peut devenir très pénible.
Si vous pensez qu’il suffit de dégainer l’ampoule la plus puissante du placard et de la visser au plafond pour régler le sujet, vous vous mettez le doigt dans l’œil ! Un éclairage inadapté se montre aussi gênant qu’un manque de lumière, entre reflets sur l’écran et éblouissement.
Vous imaginez bien que si une marque ayant la réputation et l’expertise de BenQ s’est donné la peine de développer une gamme de lampes pour moniteurs, ce n’est pas pour le plaisir d’ajouter un accessoire de plus sur nos bureaux.
L’enjeu est autrement plus sérieux : éclairer avec précision le plan de travail, sans renvoyer la lumière vers l’écran ni éblouir l’utilisateur. C’est justement sur ce terrain que l’élégante iScreenBar entend faire la différence et apporter un vrai confort visuel aux utilisateurs de l’iMac.
La lumière juste là où il faut
Bien éclairer, c’est savoir maîtriser la lumière pour que le faisceau se concentre là où il est réellement utile. Dans le cas d'un bureau, cela revient à éviter les reflets sur l’écran tout en veillant à ce que la lumière ne soit jamais dirigée vers les yeux.
Pour y parvenir, l’iScreenBar intègre la technologie ASYM-Light, développée en interne par BenQ, et qui repose sur une optique asymétrique.
Concrètement, en associant un réflecteur avec des lentilles et en complétant cela par un angle de coupure de 18°, la marque a trouvé la formule parfaite pour préserver le confort visuel. La lumière tombe ainsi sur le clavier, la souris ou le bloc notes et laisse le reste tranquille.
Un éclairage intelligent
Bien orienter la lumière est essentiel pour une barre lumineuse, mais encore faut-il qu’elle sache s’adapter aux conditions dans lesquelles on l’utilise. Sur ce point, BenQ fait fort en intégrant au sein de l’iScreenBar un réglage automatique de la luminosité en fonction de la luminosité ambiante.
Autrement dit, lorsque la pièce s’assombrit, la lampe augmente son intensité pour maintenir un éclairage confortable. À l’inverse, si un rayon de soleil perce bureau, elle réduit sa puissance.
L’intérêt d’un tel système est de fournir en permanence un éclairage adapté aux conditions ambiantes, sans avoir à intervenir manuellement. Qui plus est, lorsque l’on est absorbé par son travail, on ne pense pas toujours à ajuster la luminosité de sa lampe. On finit alors par travailler avec un éclairage inadapté, parfois pendant des heures.
Et ce n’est pas tout, l’iScreenBar intègre également un capteur de présence qui détecte votre arrivée au bureau et allume automatiquement la lampe lorsque vous vous installez. Un détail révélateur du niveau d’exigence de BenQ.
iMac et iScreenBar : le souci du détail
Le choix de l’aluminium s’imposait presque naturellement pour s’accorder à l’esthétique de l’iMac. Mais BenQ ne s’est pas contenté de reprendre les codes stylistiques d’Apple, la conception s’adapte aussi aux spécificités de l’ordinateur. L’iScreenBar a été étudié pour ne gêner ni la webcam, ni les haut-parleurs, ni les microphones.
Quant à la fixation magnétique, elle assure un maintien impeccable tout en préservant la légèreté visuelle de l’ensemble. L’alimentation, via le port USB-C situé à l’arrière de l’écran, s’accompagne d’une gestion discrète du câble qui permet de conserver un bureau parfaitement épuré. C’est simple, rien ne vient rompre l’harmonie de l’installation.
Une zone tactile, située sur le dessus de la barre lumineuse, permet de piloter manuellement plusieurs fonctions, dont le mode Appel vidéo qui optimise l’éclairage du visage.
Pour aller plus loin dans la personnalisation, BenQ propose aussi une application macOS dédiée. On peut notamment ajuster la température de couleur : plus neutre pour le travail sur les images, plus chaude pour la lecture.
L’iScreenBar est-elle faite pour vous ?
L’iScreenBar est compatible avec les iMac de 2021 et les modèles plus récents. Les générations antérieures ne sont pas prises en charge, mieux vaut donc vérifier le modèle de son ordinateur sur le site d’Apple avant de se décider.
En tout cas, si vous possédez un iMac compatible, cette barre lumineuse mérite clairement votre attention, en particulier si vous passez de longues heures devant votre écran.