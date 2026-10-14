Débits très élevés, couverture étendue et flexibilité… Avec ses routeurs Wi-Fi 7 BE9300 et BE6500, disponibles à l’unité ou en packs mesh de deux et trois modules, devolo apporte une réponse concrète aux limites des installations sans fil existantes.
Ah, le Wi-Fi ! Depuis son arrivée, il nous a sacrément simplifié la vie. En quelques minutes, on peut mettre en place un réseau local sans avoir à tirer des câbles dans toutes les pièces ni à multiplier les switchs pour connecter ses différents appareils.
Mais cette simplicité a longtemps eu son revers… Une stabilité parfois capricieuse et des performances en retrait par rapport à une connexion filaire. Heureusement, les choses ont bien évolué. Les systèmes Wi-Fi ont gagné en rapidité, en fiabilité et en efficacité. À la condition toutefois de disposer d’un équipement à la hauteur. Car entre les box opérateurs récalcitrantes et les boîtiers d’entrée de gamme, l’expérience peut vite devenir frustrante.
Si vous en avez assez des coupures, des débits qui fluctuent, de la latence qui crève le plafond et des zones mal couvertes, il est peut-être temps de revoir votre installation Wi-Fi. Et ça tombe bien, c’est le sujet du jour ! On s’intéresse à deux modèles de chez devolo qui promettent de résoudre ces problèmes : le BE9300 et le BE6500. Ils s’utilisent seuls comme routeur ou à plusieurs pour former un réseau mesh qui couvre tout le logement.
devolo Wi-Fi 7 BE9300 : une bonne raison de changer votre routeur ?
Le devolo Wi-Fi 7 BE9300 mise d’abord sur sa polyvalence pour se démarquer : il améliore la couverture sans fil, apporte davantage de souplesse pour gérer les équipements connectés, et peut évoluer en fonction des besoins. Quant à sa compatibilité Wi-Fi 7, elle le rend future-proof et optimise les débits.
Une alternative à la box de l’opérateur ?
Le devolo Wi-Fi 7 BE9300 peut être utilisé en complément d’une box internet pour améliorer la couverture Wi-Fi du logement, mais aussi la remplacer dans certaines configurations. C’est notamment le cas lorsque la fibre optique arrive via un boîtier ONT externe. Cette option dépend toutefois des conditions du fournisseur d’accès.
Un signal Wi-Fi qui couvre enfin toute la maison
Vous avez des pièces où le signal ne passe pas ? Le BE9300 s’adapte à tous les logements. Utilisé seul, il fait office de routeur Wi-Fi 7, en complément de la box ou à sa place. Il est aussi proposé en packs de deux ou trois modules pour créer un véritable réseau mesh.
Les bornes communiquent alors entre elles et forment un réseau unique, avec un seul nom de Wi-Fi et un seul mot de passe. Vos appareils se connectent automatiquement à la borne qui offre le meilleur signal et passent de l’une à l’autre sans coupure lorsque vous vous déplacez. Un pack de deux convient à une maison de plain-pied ou à un grand appartement.
Le pack de trois vise les maisons sur plusieurs niveaux, aux murs épais. Bien positionnés, les modules étendent la couverture jusque dans les zones les plus éloignées : une chambre isolée, un bureau à l’étage ou même une caméra de surveillance installée à l’extérieur.
Des ports Ethernet pour vos appareils les plus exigeants
Quand bien même le Wi-Fi présent de nombreux avantages, certains équipements méritent une connexion filaire.
Le devolo Wi-Fi 7 BE9300 dispose de ports Ethernet, dont un port à 2,5 Gbit/s et des ports Gigabit, pour raccorder directement au réseau un NAS, un PC gamer ou encore une station de travail.
Les performances du Wi-Fi 7 : jusqu’à 9 300 Mbit/s
Le devolo BE9300 est compatible avec la norme Wi-Fi 7, mais concrètement, quels sont les avantages ?
Des performances de pointe grâce au Wi-Fi 7
Avec sa technologie tri-bande, qui exploite les fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, le devolo BE9300 peut délivrer jusqu’à 9 300 Mbit/s de débit cumulé… De quoi profiter d’excellentes performances, même lorsque plusieurs appareils sollicitent le réseau en même temps.
Chaque bande a son utilité :
- La bande 2,4 GHz offre généralement une meilleure portée et traverse plus facilement les obstacles. Elle convient notamment aux objets connectés qui nécessitent peu de bande passante.
- Le 5 GHz présente un excellent compromis entre vitesse et couverture, cela en fait un choix pertinent pour le streaming ou les appels vidéo.
- Enfin, la bande 6 GHz donne accès à des canaux plus larges qui sont moins encombrés, comme les 320 MHz. Cela se traduit par des débits élevés et une latence réduite pour les appareils les plus récents.
Et ce n’est pas tout, le BE9300 prend également en charge la modulation 4096-QAM, qui augmente la quantité de données transmises à chaque signal par rapport aux générations précédentes. Il intègre aussi le Multi-RU Puncturing, une technologie qui optimise l’utilisation des canaux pour accélérer les transferts et améliorer l’efficacité du réseau. Sans oublier non plus le MLO (Multi-Link Operation), qui permet aux appareils compatibles d’utiliser plusieurs liaisons radio simultanément.
Bref, il embarque les dernières innovations afin de profiter d’un réseau Wi-Fi stable et performant, même lorsqu’il est utilisé de façon intense.
Un routeur haut de gamme à partir de 249,90 €
Le devolo BE9300 se positionne au sommet de la gamme. Il s’adresse avant tout aux grandes maisons et bureaux où les appareils connectés sont nombreux. Forcément, ce niveau de prestations a un prix : comptez 249,90 € pour une unité, et jusqu’à 699,90 € pour le pack de trois.
devolo BE6500 : le Wi-Fi 7 à prix plus accessible
Pour ceux qui veulent profiter du Wi-Fi 7 sans forcément viser le haut de gamme, devolo propose aussi le BE6500.
Ce modèle adopte la même philosophie que son grand frère : une couverture étendue, de bonnes performances et des débits théoriques pouvant atteindre 6 500 Mbit/s.
Lui aussi s’utilise seul comme routeur ou en packs de deux ou trois modules pour monter un réseau mesh, une option intéressante pour couvrir une maison entière avec un budget plus contenu.
Côté tarif, le BE6500 se montre donc plus accessible. Comptez 149,90 € pour une unité, et jusqu’à 399,90 € pour le pack de trois.