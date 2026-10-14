Ah, le Wi-Fi ! Depuis son arrivée, il nous a sacrément simplifié la vie. En quelques minutes, on peut mettre en place un réseau local sans avoir à tirer des câbles dans toutes les pièces ni à multiplier les switchs pour connecter ses différents appareils.

Mais cette simplicité a longtemps eu son revers… Une stabilité parfois capricieuse et des performances en retrait par rapport à une connexion filaire. Heureusement, les choses ont bien évolué. Les systèmes Wi-Fi ont gagné en rapidité, en fiabilité et en efficacité. À la condition toutefois de disposer d’un équipement à la hauteur. Car entre les box opérateurs récalcitrantes et les boîtiers d’entrée de gamme, l’expérience peut vite devenir frustrante.

Si vous en avez assez des coupures, des débits qui fluctuent, de la latence qui crève le plafond et des zones mal couvertes, il est peut-être temps de revoir votre installation Wi-Fi. Et ça tombe bien, c’est le sujet du jour ! On s’intéresse à deux modèles de chez devolo qui promettent de résoudre ces problèmes : le BE9300 et le BE6500. Ils s’utilisent seuls comme routeur ou à plusieurs pour former un réseau mesh qui couvre tout le logement.