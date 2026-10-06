Pour rappel, sur Android, Authenticator permet aujourd’hui de sauvegarder les données de l’application dans le cloud de Microsoft. En cas de perte ou de changement de téléphone, cette copie permet de récupérer les codes à usage unique associés aux comptes compatibles, sans devoir tout reconfigurer.

Dans trois mois, Microsoft ne prendra plus en charge ces données via ses propres services. Authenticator s’appuiera à la place sur Google One, comme il dépend déjà d’iCloud sur iPhone. Les utilisateurs et utilisatrices Android qui souhaitent conserver une copie de leurs données devront donc vérifier que celles de l’application sont bien prises en compte par la sauvegarde Google. Si ce n’est pas le cas, il faudra activer l’option dans les paramètres de sauvegarde d’Android.

À noter que le changement devrait être relativement indolore pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices Android, puisque le Play Store nécessite déjà un compte Google.

Seule petite contrepartie, les données d’Authenticator viendront grignoter une partie des 15 Go de stockage gratuits associés au compte Google. Cela devrait toutefois rester contenu, une sauvegarde de ce type ne contenant ni photos ni documents volumineux, mais les informations nécessaires à la restauration des comptes et des codes TOTP.