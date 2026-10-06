Il était temps ! Après de longues années de développement, Google Drive et Google Docs gèrent enfin le format Markdown.
Cela fait bien longtemps que Google s’intéresse au Markdown : Google Docs permettait jusqu’ici d’exploiter le format pour créer des listes et faire un peu de mise en page, mais c’était, somme toute, assez limité. Chez la concurrence, même le vénérable Bloc-notes de Microsoft est devenu compatible avec la fameuse syntaxe en 2025. pCloud a, quant à lui, glissé le format dans sa future suite bureautique. Il était donc grand temps que Google passe la seconde et c’est désormais chose faite.
Google Docs et Drive sont enfin compatibles avec le format Markdown
Jusqu’à aujourd’hui, pour travailler sur un fichier Markdown, il fallait importer le document dans Google Drive puis le convertir au format Docs, au risque de faire sauter toute la mise en page et tous les commentaires. Mais ces temps troublés sont enfin derrière nous : Docs et Drive sont désormais entièrement compatibles avec les fichiers Markdown.
Google a annoncé la bonne nouvelle hier sur son blog : « nous introduisons la possibilité de visualiser, de modifier et de collaborer sur des fichiers Markdown (.md ou .markdown) directement dans Google Docs, ainsi que de visualiser des aperçus rendus dans Google Drive ».
Dans les faits, les utilisateurs vont pouvoir modifier des fichiers Markdown sans avoir à les convertir. Il sera possible d’utiliser de nombreuses fonctionnalités de Docs : édition en temps réel, travail à plusieurs, ajout de commentaires et bien plus encore. Google précise qu'il ne sera pas nécessaire de « saisir du code source brut ».
Côté Google Drive, il sera notamment possible de « visualiser des documents entièrement formatés et esthétiques, avec des liens cliquables et des tableaux structurés. »
Un déploiement progressif durant le mois d’octobre
Alors, pourquoi cet intérêt soudain de Google pour ce format ? S’il s’agit d’un langage prisé par les développeurs et autres rédacteurs techniques, le Markdown est, par les temps qui courent, devenu tout bonnement incontournable. Comme le rappelle si bien Chandhu Totha, Vice-président de Google et ingénieur en chef de Google Workspace, dans un récent post paru sur X.com : « Markdown est devenu le langage commun entre les humains et les agents d'IA : spécifications, plans, fichiers README, tableaux, listes de tâches, documents générés… La plupart de ces fichiers commencent par l'extension .md. »
- Fonctionnalités de collaboration
- Synchronisation dans le Cloud
- Compatibilité avec les formats Microsoft Word et PDF
- mood15 Go d'espace gratuit
- upload5 To en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Markdown est, en effet, une manière simple d’écrire du texte tout en indiquant sa structure. Il est indispensable pour les LLM qui l’utilisent pour mieux comprendre et préserver la structure des documents. La prise en charge de ce format dans Drive et Docs est donc davantage due à l’engouement pour l’IA qu’à un véritable amour du Markdown. Pour preuve, Chandhu Totha a aussi précisé qu’il sera possible d’ « importer des fichiers .md dans Notebook et (de) les synchroniser au fil du temps ! »
Quoi qu’il en soit, le résultat est tout de même là et la fonction sera bientôt accessible à tous les clients Workspace ainsi qu’aux titulaires d’un compte personnel. Le déploiement a démarré hier et se poursuivra durant une quinzaine de jours.