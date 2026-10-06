Markdown est, en effet, une manière simple d’écrire du texte tout en indiquant sa structure. Il est indispensable pour les LLM qui l’utilisent pour mieux comprendre et préserver la structure des documents. La prise en charge de ce format dans Drive et Docs est donc davantage due à l’engouement pour l’IA qu’à un véritable amour du Markdown. Pour preuve, Chandhu Totha a aussi précisé qu’il sera possible d’ « importer des fichiers .md dans Notebook et (de) les synchroniser au fil du temps ! »