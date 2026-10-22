Microsoft a dévoilé cette semaine de nombreuses nouveautés pour le stockage OneDrive. Sans surprise, l’IA est au cœur de ces changements.
OneDrive a été très présent dans l’actualité ces derniers temps. La firme a annoncé le retrait de plusieurs commandes Copilot du menu contextuel de l’explorateur et déployé un nouveau moteur de synchronisation sur Mac. Elle a également prévu de brider OneDrive pour pousser les utilisateurs de Windows 10 vers Windows 11. Une nouvelle série d’annonces donne également à Copilot une place centrale au sein de l’espace de stockage.
Copilot se met au service de vos fichiers dans OneDrive
Cette semaine, lors de l’évènement « OneDrive + Copilot: Your file system and photo solution for the AI era » (« OneDrive + Copilot : Votre système de fichiers et votre solution photo pour l'ère de l'IA » en français), Microsoft a dévoilé ses plans pour l’avenir de son stockage cloud. Copilot embarque désormais une multitude de fonctionnalités utiles : il peut comparer plusieurs feuilles de calcul pour en tirer des graphiques et des tendances, classer le contenu d’un dossier de projet mal organisé ou transformer des documents en rapports HTML interactifs.
Les utilisateurs vont également pouvoir gagner un peu plus de temps en enregistrant des tâches récurrentes sous la forme de compétences personnelles, stockées dans des fichiers Markdown. Ils vont aussi pouvoir piocher dans une galerie de prompts pour lancer de nouvelles actions.
Microsoft prévoit également, dans un avenir proche, de permettre la mention d’un agent en commentaire et de faciliter l’identification des fichiers auxquels Copilot a contribué.
Travailler à plusieurs devient plus facile
Côté collaboration, la nouveauté phare, en cours de déploiement, porte le nom de « Hero Links » : « par défaut, un seul lien est fourni par fichier ou dossier. Pour modifier les droits d'accès, il vous suffit de mettre à jour les permissions ; l'URL sera automatiquement mise à jour. Plus besoin de créer de nouveaux liens ! », peut-on lire dans l’annonce. Microsoft travaille aussi sur des règles d'expiration automatique : il sera aussi possible de demander à ce que les liens expirent, au bout de 90 jours par exemple. Une fois le délai passé, l'accès sera de nouveau restreint.
Mais ce n’est pas la seule nouveauté : les fichiers Markdown et HTML, essentiels pour l’IA, peuvent désormais être créés, modifiés et partagés directement dans OneDrive. Les fichiers HTML peuvent être transformés en rapports interactifs, tableaux de bord ou présentations. Il est notamment possible de consulter un aperçu en temps réel et de faire des modifications mais aussi de collaborer avec d’autres personnes, par le biais de commentaires ancrés. Pour les fichiers Markdown, Microsoft a aussi prévu des fonctionnalités collaboratives, incluses dans une interface de texte enrichi.
Les collaborateurs auront également accès à leurs espaces Sharepoint via une vue « Bibliothèques ». Un nouveau dossier « Raccourcis » dans lequel ils trouveront tous leurs dossiers partagés est également disponible. La gestion des chemins de fichiers longs a notamment été repensée pour provoquer moins d’erreurs.
Autre information importante : la synchronisation grimpe désormais jusqu’à 1 million d’éléments sur Windows et macOS. Cette évolution arrivera toutefois de manière progressive sur macOS : le média The Register indique qu'une préversion sera proposée via le programme Insiders ce mois-ci avant un déploiement global en juin 2027. Microsoft a notamment précisé que les appareils qui ne répondent pas aux exigences matérielles resteront limités à 300 000 éléments. La firme a aussi expliqué que la synchronisation peut ralentir si de trop grands fichiers sont en lecture seule ou conservés à des fins légales. Elle travaille actuellement à la résolution de ce problème.
Les contrôles d’administration ont, quant à eux, été simplifiés, avec l’arrivée d’un agent Sharepoint qui fluidifie la gouvernance des contenus, d’une gestion plus fine de la synchronisation OneDrive et de nouvelles options d’archivage des fichiers inactifs. Microsoft travaille aussi sur une interface en ligne de commande (CLI), actuellement en préversion privée, qui permet aux administrateurs d'en savoir plus sur les configurations et l'état de synchronisation des fichiers.
Vos photos gagnent en intelligence
Les photos ont aussi bénéficié d’un sérieux coup de neuf. Une nouvelle « expérience de bureau » réunit désormais les images du stockage OneDrive, du PC et d’iCloud dans une seule et même galerie. Une vue cartographique permet notamment à l’utilisateur de retrouver ses clichés selon le lieu où ils ont été pris.
Ici aussi, l’IA n’est pas en reste. Elle est désormais capable de créer des collections automatiques en mettant en valeur les moments qu’elle juge importants. Microsoft a aussi prévu une recherche en langage naturel et les utilisateurs pourront créer toutes sortes de diaporamas prêts à partager.
De nouveaux outils ont aussi été intégrés pour faciliter la retouche des photos, supprimer les éléments indésirables ou modifier les clichés pour en faire des créations originales. Un espace dédié, le hub Create, est notamment prévu pour « créer du contenu personnalisé et partageable, comme des collages, des cartes de vœux et bien plus encore. » Vous l’avez compris, Microsoft a clairement Google Photos dans le viseur.
La firme de Redmond ne compte pas s’arrêter là. Elle a aussi profité de l'événement pour en dire un peu plus sur sa feuille de route. L’objectif est, avant tout, de faire de OneDrive un espace où collaborateurs et agents travailleront plus efficacement ensemble. Bientôt, Copilot pourra aussi détecter les partages excessifs, pour anticiper d’éventuelles fuites d’informations. Les équipes pourront aussi retrouver des photos ou des vidéos en décrivant leur contenu.
Si toutes ces évolutions vont considérablement améliorer les choses au sein de OneDrive, elles arrivent cependant au moment où l’espace de stockage de certains abonnements a été fortement diminué : ce mois-ci, Microsoft a en effet revu le stockage des formules Family et Premium qui passent de 1 To par personne à 2 To partagés.
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