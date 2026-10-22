Côté collaboration, la nouveauté phare, en cours de déploiement, porte le nom de « Hero Links » : « par défaut, un seul lien est fourni par fichier ou dossier. Pour modifier les droits d'accès, il vous suffit de mettre à jour les permissions ; l'URL sera automatiquement mise à jour. Plus besoin de créer de nouveaux liens ! », peut-on lire dans l’annonce. Microsoft travaille aussi sur des règles d'expiration automatique : il sera aussi possible de demander à ce que les liens expirent, au bout de 90 jours par exemple. Une fois le délai passé, l'accès sera de nouveau restreint.