Le service de stockage suisse pCloud élargit son terrain de jeu et prépare des outils de traitement de texte, de tableur et de présentation, accessibles directement depuis son interface Web. C'est en tout cas ce que laissent suggérer des captures d'écran repérées par un internaute sur Reddit.
pCloud s'est jusqu'ici concentré sur le stockage, la synchronisation et, plus récemment, la gestion de photos. Le service teste à présent une suite bureautique intégrée, à en juger par deux captures d'écran partagées sur Reddit.
Une ergonomie qu'on commence à bien connaître
La première capture montre le menu d'ajout de fichiers de pCloud, actuellement en allemand dans cette version de test. Aux côtés des options habituelles (fichiers, dossiers, ajout via une URL), trois nouvelles entrées apparaissent : "Dokumentieren" pour un document texte, "Kalkulationstabelle" pour un tableur et "Präsentation" pour une présentation. Notons également deux formats supplémentaires, "Text" et "Markdown".
La seconde capture donne un aperçu du tableur en cours d'essai. La barre d'outils reprend les fonctions standard d'un tableur en ligne : police, taille du texte, couleurs, bordures, mise en forme, alignement, fusion de cellules, tri, filtrage, commentaires et insertion d'images ou de graphiques. La barre de formule, en haut du tableau, affiche la cellule sélectionnée et invite à saisir une valeur ou une formule, de manière similaire à Google Sheets ou Excel Online.
Un service qui s'enrichit peu à peu
Après avoir démocratisé les offres de stockage à vie, pCloud semble donc désormais vouloir rattraper la concurrence en termes de fonctionnalités
L'année dernière, l'entreprise avait intégré une section Photos et d'un éditeur d'image sur pCloud. Aucune communication officielle n'a pour l'instant confirmé cette suite bureautique, ce qui laisse penser qu'elle se trouve encore à un stade de test interne ou restreint, sans date de disponibilité annoncée.
Google Docs, Sheets et Slides restent la référence pour l'édition collaborative gratuite, tandis que Microsoft propose Word, Excel et PowerPoint Online depuis OneDrive. Plus proche de chez nous, parmi les autres solutions européennes, le groupe suisse Infomaniak propose de longue date sa propre suite, baptisée Docs, Grids et Points au sein de kDrive, une déclinaison de la suite open source OnlyOffice hébergée sur ses propres serveurs. De son côté, Proton a développé Docs et Sheets pour son stockage sécurisé.
pCloud n'a pas la main légère sur les dispositifs marketing pour vendre ses offres à vie et son module complémentaire de chiffrement ou son gestionnaire de mots de passe. L'entreprise ne manquera certainement pas de se présenter comme une alternative européenne une fois cette suite bureautique terminée.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
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