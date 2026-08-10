Après avoir démocratisé les offres de stockage à vie, pCloud semble donc désormais vouloir rattraper la concurrence en termes de fonctionnalités

L'année dernière, l'entreprise avait intégré une section Photos et d'un éditeur d'image sur pCloud. Aucune communication officielle n'a pour l'instant confirmé cette suite bureautique, ce qui laisse penser qu'elle se trouve encore à un stade de test interne ou restreint, sans date de disponibilité annoncée.

Google Docs, Sheets et Slides restent la référence pour l'édition collaborative gratuite, tandis que Microsoft propose Word, Excel et PowerPoint Online depuis OneDrive. Plus proche de chez nous, parmi les autres solutions européennes, le groupe suisse Infomaniak propose de longue date sa propre suite, baptisée Docs, Grids et Points au sein de kDrive, une déclinaison de la suite open source OnlyOffice hébergée sur ses propres serveurs. De son côté, Proton a développé Docs et Sheets pour son stockage sécurisé.

pCloud n'a pas la main légère sur les dispositifs marketing pour vendre ses offres à vie et son module complémentaire de chiffrement ou son gestionnaire de mots de passe. L'entreprise ne manquera certainement pas de se présenter comme une alternative européenne une fois cette suite bureautique terminée.