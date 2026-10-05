Kagi arrête le développement d'Orion sur Linux et Windows. Le code de ces deux versions sera publié en open source pour que d'autres puissent le reprendre.
L'équipe de Kagi a récemment annoncé sur son blog que ses développeurs allaient désormais se concentrer sur macOS et iOS. Sur les plateformes historiques, l'éditeur promet des améliorations continues en termes de vitesse, de stabilité et de fonctions.
WebKit sans Chromium : un pari coûteux pour une petite équipe
Orion repose sur WebKit, le moteur de rendu de Safari. Il apporte alors un brin d'originalité face à la multitude des navigateurs Chromium (Chrome, Opera, Vivaldi, Brave, Edge…) et des forks de Firefox (Waterfox, Zen). L'un des points forts d'Orion est aussi sa compatibilité native avec les extensions Chrome et Firefox. Il s'agit donc en quelque sorte d'une version de Safari survitaminée.
Reste que l'équipe ne compte qu'une poignée de développeurs et le projet est financé uniquement par les utilisateurs de Kagi. Pour l'éditeur, un navigateur multiplateforme repose d'ordinaire sur du capital-risque ou sur une grande communauté open source. Kagi n'a ni l'un ni l'autre.
Le portage avait pourtant avancé. Nous rapportions en début d'année l'arrivée d'une alpha d'Orion sur Linux, d'abord réservée aux abonnés Orion+, puis la première capture d'écran de la version Windows. La bêta Linux a suivi en août, avec des testeurs qui signalaient des bugs et espéraient un navigateur WebKit respectueux de leur vie privée.
Kagi a vu trop grand et l'entreprise fait marche arrière pour se recentrer sur les plateformes d'Apple. Du côté de Windows et Linux, le code des deux versions sera publié, avec des détails promis sous 30 jours. Kagi a sollicité des fondations et des organisations pour le suivi à long terme, mais refuse d'en être le mainteneur principal. Les développeurs ou structures intéressés peuvent écrire à support@kagi.com. Jusqu'ici, Orion n'était pas entièrement open source. Nous avions interviewé son fondateur, Vladimir Prelovac, lequel affirmait qu'il était préférable d'avoir un navigateur ne collectant réellement aucune télémétrie plutôt qu'un logiciel open source monétisé par la pub. À ce stade, seules les versions Linux et Windows sont concernées.
Côté utilisateurs, la bêta Linux actuelle continue de fonctionner, mais Kagi ne déploiera plus aucune mise à jour. L'entreprise déconseille d'ailleurs de l'utiliser comme navigateur principal. Sur Windows, la version attendue fin 2026 ne viendra donc pas de Kagi. Reste à savoir qui reprendra le projet.
- Minimaliste & compact
- Beaucoup d'options discrètes et pratiques
- Confidentialité accrue, aucune télémétrie