Orion repose sur WebKit, le moteur de rendu de Safari. Il apporte alors un brin d'originalité face à la multitude des navigateurs Chromium (Chrome, Opera, Vivaldi, Brave, Edge…) et des forks de Firefox (Waterfox, Zen). L'un des points forts d'Orion est aussi sa compatibilité native avec les extensions Chrome et Firefox. Il s'agit donc en quelque sorte d'une version de Safari survitaminée.

Reste que l'équipe ne compte qu'une poignée de développeurs et le projet est financé uniquement par les utilisateurs de Kagi. Pour l'éditeur, un navigateur multiplateforme repose d'ordinaire sur du capital-risque ou sur une grande communauté open source. Kagi n'a ni l'un ni l'autre.