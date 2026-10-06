Il y a le robot que l’on lance de temps en temps, celui auquel on confie quasiment toute la corvée des sols et, entre les deux, quelques modèles capables d’aller nettement plus loin qu’un simple « petit coup d’aspirateur ». C’est justement cette progression que l’on retrouve chez Ecovacs avec les T90 MAX PRO, T90S PRO et X12S OmniCyclone.

Trois références, trois niveaux de prestations, mais une même idée, celle d’automatiser une tâche qui revient inlassablement, comme cette poussière sur le meuble TV du salon. Et, jusqu’au 7 octobre, les trois modèles bénéficient de tarifs promotionnels sur Amazon.