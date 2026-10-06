Au fil des années, le marché des aspirateurs robots nous a appris une chose : le meilleur d’entre eux est surtout celui auquel on pense le moins. Ecovacs profite des Prime Big Deal Day pour proposer trois modèles à prix réduit, jusqu’à 300 € de remise.
Il y a le robot que l’on lance de temps en temps, celui auquel on confie quasiment toute la corvée des sols et, entre les deux, quelques modèles capables d’aller nettement plus loin qu’un simple « petit coup d’aspirateur ». C’est justement cette progression que l’on retrouve chez Ecovacs avec les T90 MAX PRO, T90S PRO et X12S OmniCyclone.
Trois références, trois niveaux de prestations, mais une même idée, celle d’automatiser une tâche qui revient inlassablement, comme cette poussière sur le meuble TV du salon. Et, jusqu’au 7 octobre, les trois modèles bénéficient de tarifs promotionnels sur Amazon.
T90 MAX PRO : quand le robot prend vraiment les choses en main
Le DEEBOT T90 MAX PRO constitue l’option la plus accessible ici, mais cela ne signifie pas qu’il se contente du strict minimum. Il embarque notamment le système d’aspiration BLAST, capable d’atteindre jusqu’à 40 000 Pa, ainsi que la technologie ZeroTangle 3.0, conçue pour limiter l’accumulation des cheveux et des poils autour de la brosse.
Le lavage n’est pas oublié, puisque le robot profite du système OZMO Roller 3.0, qui utilise un rouleau de 27 cm pour laver le sol (avec une pression de 3 800 pa et une vitesse de 200 tours/minute) plutôt qu’une simple serpillière fixe. Celui-ci est alimenté en eau propre en continu, tandis que le robot peut relever automatiquement son système de lavage lorsqu’il rencontre un tapis.
Autrement dit, le T90 MAX PRO cherche surtout à éviter les interventions répétées de son propriétaire. Il aspire, lave et retourne à sa station (avec un lavage à l’eau chaude à 100° et un séchage à 45°) pour gérer une partie des opérations à sa place. Une approche assez logique pour celles et ceux qui veulent simplement appuyer sur « démarrer » et passer à autre chose.
Jusqu’au 7 octobre, ce modèle voit son prix passer de 599 à 519 euros, soit 80 euros de remise.
T90S PRO OMNI : un cran plus loin dans l’automatisation
Le DEEBOT T90S PRO reprend cette philosophie, mais pousse davantage les curseurs. Son système OZMO ROLLER 3.0 s’appuie sur un rouleau de lavage de 27 cm, avec une pression annoncée de 4 000 Pa et une vitesse de rotation pouvant atteindre 260 tours par minute.
Côté aspiration, le système BLAST monte cette fois jusqu’à 40 000 Pa. Là encore, Ecovacs mise sur ZeroTangle pour limiter les cheveux et les poils qui finissent généralement par s’enrouler autour des éléments mécaniques. Côté navigation, on retrouve ici le système AIVI 3D 4.0 qui combine une caméra RGB et un capteur de lumière 3D géré par intelligence artificielle pour une meilleure gestion des petits objets au sol.
Le T90S PRO profite également de la technologie PowerBoost, pensée pour les grandes surfaces. À chaque retour à la station pour laver son rouleau, le robot en profite pour récupérer 10 % de batterie en seulement 3 minutes. De quoi couvrir jusqu'à 500 m² en une seule session, même à puissance maximale, sans devoir s'arrêter pour une recharge complète.
Enfin, la station OMNI s’occupe pour sa part du nettoyage et du séchage de la serpillière, histoire de réduire encore un peu les manipulations.
Jusqu’au 7 octobre, le T90S PRO OMNI est proposé à 699 euros au lieu de 799 euros, soit 100 euros de réduction.
X12S OmniCyclone : moins de consommables, davantage d’autonomie
Avec le DEEBOT X12S OmniCyclone, Ecovacs change légèrement de perspective. Le robot conserve les technologies de nettoyage avancées de la gamme, mais s’intéresse aussi à un autre aspect parfois oublié, ce qui se passe une fois le ménage terminé.
Pour cela, la station intègre la technologie PureCyclone 2.0, qui permet de gérer la poussière sans le moindre sac. Le bac de 1,6 litre peut ainsi éviter de multiplier les consommables, avec jusqu’à 48 jours d’autonomie annoncés par la marque.
Pour le nettoyage des sols, le X12S dispose lui aussi du rouleau OZMO ROLLER 3.0, associé à une pression de 4 000 Pa et une rotation à 260 tr/min. La technologie FocusJet intervient de son côté pour les saletés plus tenaces en pré-pulvérisant automatiquement la zone avant le passage du rouleau.
L’aspiration repose de son côté sur un système annoncé à 53 AW, tandis que ZeroTangle 4.0 s’attaque une nouvelle fois au problème des cheveux et des poils. Le robot bénéficie aussi de TruEdge 3.0 et du système de navigation et de détection des obstacles AIVI 3D 4.0, destiné à lui permettre de circuler plus sereinement dans la maison.
Bref, le X12S ne cherche pas seulement à mieux nettoyer, il veut également réduire toutes ces petites interventions qui accompagnent généralement l’utilisation d’un robot aspirateur. C’est sans doute là que la notion d’automatisation prend tout son sens, puisque le meilleur scénario reste encore celui où l’on en vient à oublier que l’appareil travaille.
Jusqu’au 7 octobre, le DEEBOT X12S OmniCyclone voit son prix passer de 1 299 à 999 euros, soit 300 euros de remise.