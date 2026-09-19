La sortie de GTA VI n’a jamais été aussi proche, mais elle ne le sera jamais assez pour certains fans de la franchise. Face à l’impatience d’une partie du public, de nombreux cybercriminels cherchent à en profiter : faux sites de précommande, promesses de bêta jouable, APK piégées… L’attente autour du prochain Rockstar crée un terrain idéal pour les arnaques.
GTA VI est, sans nul doute, le jeu vidéo le plus attendu de la décennie. Et forcément, depuis que sa date de sortie a été fixée au 19 novembre 2026, la tension monte chez les fans de Rockstar Games. Certains sont prêts à tout pour mettre la main sur le titre avant l’heure… Quitte à tomber dans les pièges tendus par les escrocs du Web.
Il faut être clair d’emblée : non, il n’est pas possible de jouer à GTA VI avant sa date de sortie officielle. Mais cela n’empêche pas certains cybercriminels d’essayer de le faire croire aux impatients.
GTA VI, la « poule aux œufs d’or » des cyberescrocs
Selon une étude publiée par Surfshark, le nombre de domaines liés à GTA 6 est passé d’une centaine fin juillet à 212 à la mi-août 2026. Un constat d’autant plus inquiétant que 57 de ces domaines semblaient conçus pour piéger les fans, avec des promesses de précommandes, de serveurs, de clés bêta,
de téléchargements gratuits ou de projets crypto liés au jeu. Dix domaines ont
même été confirmés comme malveillants, suspects ou liés au phishing par
VirusTotal.
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi GTA VI représente un jackpot potentiel pour les cybercriminels. Les fans scrutent la moindre information et sont à l’affût de toutes les possibilités de mettre la main sur le jeu avant l’heure.
Dans ce contexte, un faux site bien conçu, bien référencé et diffusé dans les bonnes communautés peut générer beaucoup de clics en très peu de temps. Selon l’étude de Surfshark, « la plus grande vague d’escroquerie autour de GTA VI est probablement encore devant nous, plutôt que derrière ». Surfshark
estime que la majorité des sites d’arnaque autour du jeu de Rockstar Games sont « encore en sommeil » et qu’ils vont progressivement être activés à l’approche de sa sortie.
APK, bêta privée, crack : les signaux qui doivent alerter
Même si vous avez envie d’y croire, gardez simplement en tête que Rockstar Games ne proposera pas de bêta fermée et encore moins de téléchargement gratuit pour GTA VI ! Les propositions d’APK pour Android sont également fantaisistes puisque le jeu n’est pas prévu sur mobile.
Adoptez donc un réflexe simple : si une page promet une version jouable de GTA VI en dehors des canaux de Rockstar, PlayStation ou Xbox, mieux vaut quitter le site et ne cliquer sur aucun lien de téléchargement. Évitez aussi les sites douteux qui demandent de remplir un sondage, d’installer une extension, de télécharger un launcher ou encore de saisir vos identifiants Steam, PlayStation Network ou Xbox.
Enfin, n’achetez pas de clé de jeu n’importe où, même si le prix semble alléchant. Une fois encore, vous tourner vers les canaux de vente officiels reste la solution la plus sûre.
Surfshark One : une protection utile face aux arnaques liées à GTA VI (mais pas seulement)
Si aucun outil ne peut remplacer le bon sens, il reste tout de même utile de se doter d’une solution de cybersécurité afin d’éviter les pièges les plus subtils du Web. Pour cela, vous pouvez opter pour Surfshark One : cette suite comprend un VPN, mais aussi un antivirus, un système de surveillance des fuites de données ainsi qu’une protection complète contre les arnaques.
Dans le cas des tentatives d’escroquerie autour de GTA VI, les outils intégrés à Surfshark One peuvent notamment vous alerter si vous visitez une page frauduleuse et la bloquer avant que vous y saisissiez des données sensibles. L’antivirus peut, quant à lui, analyser les fichiers téléchargés et bloquer des logiciels malveillants avant que vous ne lanciez leur installation sur votre machine.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré