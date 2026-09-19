Selon une étude publiée par Surfshark, le nombre de domaines liés à GTA 6 est passé d’une centaine fin juillet à 212 à la mi-août 2026. Un constat d’autant plus inquiétant que 57 de ces domaines semblaient conçus pour piéger les fans, avec des promesses de précommandes, de serveurs, de clés bêta,

de téléchargements gratuits ou de projets crypto liés au jeu. Dix domaines ont

même été confirmés comme malveillants, suspects ou liés au phishing par

VirusTotal.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi GTA VI représente un jackpot potentiel pour les cybercriminels. Les fans scrutent la moindre information et sont à l’affût de toutes les possibilités de mettre la main sur le jeu avant l’heure.