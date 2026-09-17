Avec un prix de lancement à 1479 euros, l’iPhone 18 Pro se présente comme un smartphone haut de gamme. Un tel investissement mérite un haut niveau de cybersécurité pour sa précommande. ExpressVPN vous y aide concrètement avec sa solution dédiée.
Dès son abonnement Basique, disponible à partir de 2,49 € par mois pendant 26 mois consécutifs, ExpressVPN est sécurisant.
Cette suite dédiée à votre cybersécurité comprend bien davantage qu’un réseau virtuel privé. Découvrez concrètement pourquoi ExpressVPN est une solution adéquate à un achat aussi important que celui de l’iPhone 18 Pro.
Vos achats méritent le niveau de cybersécurité adéquat
Un réseau virtuel privé intuitif et performant
Apple a officiellement annoncé que les précommandes sont ouvertes pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ces smartphones dernier cri sont disponibles à partir de 1479 € par mois en précommande.
Pour être certain de recevoir votre exemplaire à partir du 18 septembre 2026, la précommande est le bon choix. Néanmoins, adopter une solution de sécurité adaptée préalablement à la commande de votre smartphone est préférable.
De fait, mieux vaut protéger vos informations bancaires. Les fuites de cybersécurité sont déjà suffisamment nombreuses ces derniers mois.
Avec ExpressVPN, choisissez tout simplement l’un des serveurs disponibles en France. Vous établissez votre connexion VPN avec une adresse IP et une géolocalisation identifiées dans l’Hexagone. L’intérêt est double.
Le premier est que votre connexion VPN vous fait bénéficier d'un chiffrement de vos informations de navigation. Cela se produit entre votre appareil et le site sur lequel vous allez passer commande pour votre iPhone 18 Pro.
Le second est que votre règlement en devient nettement plus sûr. Bien évidemment, une page de paiement sérieuse dispose d’une adresse sécurisée. Elle se matérialise par un cadenas, avec une adresse en httpS://.
Pour autant, ne prenez pas de risque, qui plus est si votre connexion n’est pas sécurisée. Vous pouvez très bien profiter du réseau public d’un centre commercial en utilisant ExpressVPN.
Le chiffrement opéré par votre connexion VPN ajoute une couche de cybersécurité supplémentaire sur vos données bancaires.
Un VPN dont la fiabilité ne se dément pas
ExpressVPN est l’un des réseaux virtuels privés les plus fiables du marché selon l’avis indépendant de Clubic. Aucune fuite de DNS, IPV6 ou WebRTC n’est à relever en 2026.
Plusieurs protocoles de haut niveau sont disponibles. Outre IKEv2 et OpenVPN, vous pouvez opter pour Lightway. Ce protocole est mis au point par ExpressVPN. WireGuard fait également partie des choix disponibles.
Vous pouvez également activer la fonctionnalité Network Lock. Ce Kill Switch bloque votre navigation en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN.
Cet outil est donc bien utile au moment d’effectuer un achat aussi important que la précommande d’un iPhone 18 Pro.
- storage3000 serveurs
- language113 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
ExpressVPN intègre bien davantage qu’un réseau virtuel privé
L’autre atout d’ExpressVPN pour une précommande de votre iPhone 18 Pro sécurisée, c’est la Protection Lite. Cette fonctionnalité intervient au niveau du DNS pour dénicher de potentiels domaines malveillants.
Cela vous aide à éviter de précommander votre iPhone 18 Pro sur un site marchand incertain. Prenez garde aux offres qui paraissent trop belles pour être vraies.
De plus, la Protection Lite vous aide également à conserver vos préférences pour vous-même. Le blocage des traqueurs en ligne empêche que des informations concernant votre intérêt pour l’iPhone 18 Pro ne soient collectées.
Enfin, un bloqueur de publicités efficace vous permet de naviguer en ligne avec sérénité.
Le plus simple pour vous est d’installer ExpressVPN sur tous vos appareils du quotidien compatibles. Un abonnement vous permet d’équiper jusqu’à 10 appareils simultanément.
L’application ExpressVPN est notamment disponible pour les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows. C’est aussi le cas sur les smartphones sous Android comme iOS, ainsi que les tablettes. Vous pouvez également connecter certains routeurs à ExpressVPN.
Avec votre abonnement à ExpressVPN Basique, votre achat se déroule dans un cadre plus sûr. Et vous pourrez équiper votre nouvel iPhone 18 avec votre solution de cybersécurité une fois qu’il sera reçu.
Un rapport qualité/prix optimisé par 10 appareils simultanément connectés
En ce moment, votre abonnement à ExpressVPN est disponible à partir de 2,49 € par mois pour la souscription Basique.
Cela représente une belle économie sur le tarif au mois de cet abonnement, fixé à 12,99 €. Votre abonnement de 2 ans + 4 mois devient rentable au bout du sixième mois seulement avec cette réduction de - 80 %.
Votre souscription vous revient à 69,72 € pour la période. La TVA peut s’ajouter à cette somme. Un renouvellement automatique est activé par défaut. Vous pouvez moduler ce paramètre selon votre besoin.
Vous pouvez conserver votre abonnement Basique à partir de 79,95 € par mois, soit 6,66 € par mois. Son service client anglophone reste réactif à vos sollicitations. Il est joignable par chat ou par mail, 24/7.
Tout abonnement vous permet de solliciter une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours à partir de votre date d’achat au besoin.
- storage3000 serveurs
- language113 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
ExpressVPN offre des débits élevés, une forte stabilité et des applications ergonomiques pour un usage intensif quotidien.
Son protocole Lightway reste performant avec une couverture multiplateforme complète.
Cependant, les réglages avancés sont limités et la performance diminue en cas de connexions vers des localisations éloignées.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles