Apple a officiellement annoncé que les précommandes sont ouvertes pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ces smartphones dernier cri sont disponibles à partir de 1479 € par mois en précommande.

Pour être certain de recevoir votre exemplaire à partir du 18 septembre 2026, la précommande est le bon choix. Néanmoins, adopter une solution de sécurité adaptée préalablement à la commande de votre smartphone est préférable.

De fait, mieux vaut protéger vos informations bancaires. Les fuites de cybersécurité sont déjà suffisamment nombreuses ces derniers mois.

Avec ExpressVPN, choisissez tout simplement l’un des serveurs disponibles en France. Vous établissez votre connexion VPN avec une adresse IP et une géolocalisation identifiées dans l’Hexagone. L’intérêt est double.

Le premier est que votre connexion VPN vous fait bénéficier d'un chiffrement de vos informations de navigation. Cela se produit entre votre appareil et le site sur lequel vous allez passer commande pour votre iPhone 18 Pro.