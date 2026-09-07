Votre rentrée 2026 peut être l’occasion d’investir dans un nouvel ordinateur. Et au moment de le configurer, ne faites pas l’impasse sur votre suite de cyberconfidentialité.
Avec son offre d’abonnement disponible dès 2,19 euros par mois, vous vous équipez à moindres frais avec CyberGhost VPN.
Vous avez l’opportunité d’obtenir un gain certain de confidentialité en ligne sans en payer le prix fort. Plusieurs paramètres sont à mettre en place. C’est une opération simple, même si vous êtes débutant en informatique.
Découvrez pourquoi installer une suite de cyberconfidentialité adaptée sur votre ordinateur est important en 2026.
Ces paramétrages renforcent votre confidentialité en ligne
Optez pour une connexion automatique à votre VPN
En achetant votre nouvel ordinateur, vous pensez déjà à la suite bureautique à adopter, ou aux applications répondant à vos priorités.
Pourtant, la confidentialité en ligne fait trop souvent partie des oubliées en 2026. Et tous les réseaux virtuels privés ne se valent pas.
Pour protéger au mieux vos données, CyberGhost VPN se présente comme une solution éprouvée. Elle est en tête du comparatif indépendant de Clubic dédié aux meilleurs VPN en septembre 2026.
En téléchargeant votre application CyberGhost VPN sur votre ordinateur, vous obtenez une interface fluide et des menus clairs.
C’est un point clé pour vous, car il vous permet d’autant plus de comprendre pourquoi un paramètre est plus important qu’un autre.
Le premier conseil pratique est d’établir une connexion automatique à votre VPN. Cela vous évite d’avoir à systématiquement penser à choisir un serveur avant de naviguer en ligne.
CyberGhost VPN vous connecte au serveur le plus rapide, ou s’adapte à votre choix de géolocalisation par exemple. Ensuite, vous pouvez très bien changer de serveur selon votre besoin ponctuel. Néanmoins, vos données sont mises hors de portée des tiers.
Activez une soupape de sécurité avec le Kill Switch
Établir une connexion VPN est un point clé pour davantage de cyberconfidentialité. Encore faut-il éviter de perdre votre connexion VPN en cours de navigation.
Le Kill Switch est une fonctionnalité pratique dans cette perspective. Son activation se fait en un clic tout en restant modulable selon votre souhait.
Votre Kill Switch s’active en cas de perte de votre connexion VPN. Il bloque votre navigation en cours, tant que votre connexion VPN n’est pas rétablie. Il vous évite d’être exposé en ligne.
Le Kill Switch est particulièrement pratique si vous êtes connecté sur un réseau internet public. Il vous aide à préserver votre confidentialité en ligne, même sur des réseaux où l’activité peut être consultée par des tiers.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
De nombreux autres paramètres vous aident quotidiennement
Adaptez le choix de votre protocole
Votre VPN CyberGhost propose plusieurs protocoles pour établir le tunnel chiffré faisant transiter vos données entre votre appareil et le site Web désiré.
OpenVPN est un choix solide, mais son grand nombre de lignes de code le rend plus lent que d’autres protocoles. IKEv2 est un équilibre entre OpenVPN et WireGuard. Le dernier nommé est le protocole à choisir pour optimiser votre paramétrage.
WireGuard a l’avantage d’être un protocole léger en termes de poids mais très fiable sur le plan de la cybersécurité. Il est également conçu pour la rapidité.
Que ce soit pour une navigation ponctuelle comme pour le gaming ou le streaming, WireGuard est pleinement recommandable.
Ce protocole a l'avantage d'être disponible sur toutes les applications CyberGhost VPN.
Parmi les autres paramètres clés à ne pas oublier, le module CyberGhost Identity Guard est important.
Vous pouvez renseigner jusqu’à deux adresses mail que CyberGhost surveille pour vous. Il vous alerte en cas de fuite, y compris si votre adresse mail est détectée sur le Dark Web.
Lisez l’avis indépendant de Clubic pour bénéficier d’un test complet sur CyberGhost VPN.
L’abonnement de long terme présente le meilleur rapport qualité/prix
Vous économisez concrètement sur l’abonnement mensuel en choisissant une souscription de longue durée. Concrètement, le prix au mois passe de 11,99 € à 2,19 €.
Vous bénéficiez donc d’une réduction de - 82 % sur la souscription mensuelle avec votre abonnement de 26 mois d’un trait. Sur l’ensemble de la durée, votre souscription de 2 ans + 2 mois est disponible dès 56,94 €.
Vous pouvez conserver votre abonnement CyberGhost VPN à partir 56,94 € par an, soit 4,74 € par mois. Un renouvellement automatique est actif, et ajustable par vos soins.
La TVA s’applique pour un achat en France métropolitaine. Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours est incluse avec votre souscription. N’hésitez pas à contacter le service client francophone de CyberGhost au besoin. Il est joignable 24/7 par chat ou par mail.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
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