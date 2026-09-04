L'entreprise développe en parallèle son propre index avec le français Qwant, via leur coentreprise European Search Perspective (EUSP). Nous rapportions en mars dernier que les deux sociétés avaient sollicité l'ensemble des chefs de gouvernement de l'Union européenne pour créer des index de recherche nationaux sous juridiction européenne ; le communiqué d'Ecosia évoque désormais une couverture étendue à chaque langue du continent. Cet index s'appuie sur la plateforme Staan, lancée en juin 2025. Ecosia revendique un moteur sans suivi ni publicité personnalisée, dont l'usage permet de financer des plantations d'arbres. L'entreprise se présente comme le premier acteur majeur à fonctionner sans les algorithmes de Google. Mais, cette indépendance est encore partielle, puisqu'une partie de ses résultats provient encore de Microsoft Bing.