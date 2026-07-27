Repéré par le site OMG! Ubuntu, la version arm64 du navigateur Google Chrome est disponible au téléchargement. Plus précisément, la page de téléchargement de Chrome propose par défaut le paquet amd64, inutilisable sur cette architecture sur un Raspberry Pi. Cependant, en remplaçant "amd64" par "arm64" dans l'URL, il est possible de récupérer un fichier .deb, lequel peut ensuite être installé sans erreur via apt. L'installation ajoute au passage le dépôt de Google, ce qui garantit les mises à jour futures. La version obtenue correspond à Chrome 150, sur le canal stable.

Chromium, la base open source de Chrome, existe déjà sur arm64 depuis plusieurs années, à l'image de navigateurs dérivés tels que Vivaldi. Ce socle ne propose toutefois pas la synchronisation des comptes Google (mots de passe, extensions, favoris). Ces fonctionnalités sont désormais présentes au sein de ce nouveau paquet. Celui-ci embarque aussi un module Widevine, la technologie de gestion des droits numériques (DRM) qui conditionne l'accès aux plateformes de streaming protégées. Le fichier correspondant se trouve à l'emplacement /opt/google/chrome/WidevineCdm/_platform_specific/linux_arm64/, ce qui indique une compilation native en aarch64, et non une extraction bricolée depuis un binaire ChromeOS.

Reste que cette intégration ne lève pas toutes les restrictions. Sur Linux, la lecture reste soumise au niveau de sécurité "Software Secure", laquelle plafonne la définition à 720p ou 1080p selon les cas, sans accès au 4K ni au HDR. Cette limite s'explique par l'absence, sur ces systèmes, d'un environnement d'exécution matériel sécurisé (TEE). Le même problème touche d'ailleurs les configurations Linux équipées de processeurs Intel ou AMD. Sur le Raspberry Pi 5 testé, la lecture YouTube en 2K s'est déroulée sans accroc malgré l'absence de décodage matériel, et BBC iPlayer a tourné correctement à son réglage maximal, avec un résultat plus stable que le Firefox Snap testé sur la même machine. Le 4K sur YouTube, en revanche, a buté sur les limites du Raspberry Pi lui-même, pas sur le navigateur.

Nous évoquions déjà l'annonce de Google concernant ce portage vers Linux arm64, alors prévu pour le second trimestre 2026 avec la promesse d'apporter Google Pay, une protection Safe Browsing renforcée et des fonctions liées à Gemini sur cette architecture. Quatre mois après, le paquet existe mais Google ne le met toujours pas en avant. Le portage vise en priorité les utilisateurs de Raspberry Pi et les PC sous Snapdragon X.