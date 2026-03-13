Le vrai Chrome débarque sur Linux ARM - et ce n'est pas qu'une question de navigateur

Chromium, le socle open source sur lequel Google a construit Chrome, ne comprend pas les composants propriétaires de l'entreprise. D'ailleurs, la synchronisation des comptes Google a été retirée dès 2021. Avec une version native de Chrome pour ARM64 Linux, les utilisateurs accéderont à Google Pay, aux protections renforcées du Safe Browsing et aux intégrations d'intelligence artificielle via Gemini.

L'absence de Chrome sur cette architecture est d'autant plus frappante que le navigateur tourne sans problème sur les Chromebooks ARM depuis des années. Cependant, ces machines fonctionnent sous ChromeOS, le système maison de Google, optimisé nativement pour ses propres puces. Les distributions Linux classiques comme Ubuntu ou Fedora, elles, n'ont jamais bénéficié du même traitement.

Ce portage vient donc s'ajouter aux précédents efforts de Google sur les puces ARM. Chrome a d'abord été adapté pour macOS Apple Silicon en novembre 2020, lors du lancement de la puce M1. Le support de Windows on ARM a suivi en 2024. Sur Linux, les utilisateurs pourront télécharger Chrome depuis le site officiel sous forme de paquets DEB (distributions basées sur Debian, dont Ubuntu) ou RPM (distributions basées sur Red Hat, comme Fedora).