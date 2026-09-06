Les années passent et l’idée selon laquelle un appareil sous macOS est immunisé contre les virus continue de circuler. Elle est pourtant fausse.

Il convient d’admettre qu’il y a moins de malwares à l’œuvre sous macOS que sous Windows. Néanmoins, des menaces telles que l’hameçonnage ou le rançongiciel ne sont pas limitées par un système d’exploitation différent.

Pour anticiper toute situation inconvenante, le plus simple est de choisir une suite de cybersécurité adaptée. Cela implique davantage qu’un simple antivirus.

C’est un choix important car de nombreuses solutions sont des anti-malwares développés pour Windows et calqués pour macOS. Sur le plan de l’ergonomie, votre suite Moonlock est bien plus intéressante.

Elle est nativement conçue pour se fondre dans l’environnement de macOS. Cela facilite votre prise en main et la bonne compréhension des fonctionnalités disponibles.