Une légende tenace court sur une protection native des Mac face aux virus. Ce n’est pas le cas. Une solution de cybersécurité telle que Moonlock vous aide à le protéger à moindres frais.
Votre abonnement annuel à Moonlock vous aide à protéger votre Mac dès 4,50 € par mois. Cette suite de cybersécurité vous permet d’obtenir un équipement plus complet qu'un traditionnel antivirus.
Moonlock intègre notamment un Conseiller sécurité, un Détecteur d’arnaque, un Inspecteur de réseau et un réseau virtuel privé (VPN).
Découvrez pourquoi cette suite de cybersécurité est pleinement adaptée à votre appareil sous macOS.
Moonlock renforce votre cybersécurité sous macOS
Un service nativement développé pour les Mac
Les années passent et l’idée selon laquelle un appareil sous macOS est immunisé contre les virus continue de circuler. Elle est pourtant fausse.
Il convient d’admettre qu’il y a moins de malwares à l’œuvre sous macOS que sous Windows. Néanmoins, des menaces telles que l’hameçonnage ou le rançongiciel ne sont pas limitées par un système d’exploitation différent.
Pour anticiper toute situation inconvenante, le plus simple est de choisir une suite de cybersécurité adaptée. Cela implique davantage qu’un simple antivirus.
C’est un choix important car de nombreuses solutions sont des anti-malwares développés pour Windows et calqués pour macOS. Sur le plan de l’ergonomie, votre suite Moonlock est bien plus intéressante.
Elle est nativement conçue pour se fondre dans l’environnement de macOS. Cela facilite votre prise en main et la bonne compréhension des fonctionnalités disponibles.
Cette facilité d’emploi de Moonlock est utile pour les débutants. Mais cette solution répond tout aussi bien à des besoins plus avancés.
L'’antivirus de MacPaw vous aide efficacement contre les menaces en ligne grâce à une fonctionnalité de Protection en temps réel qui veille sur votre Mac.
La détection et l'élimination des malwares sont performantes. L’évaluation de Moonlock par l’organisme indépendant AV-Test conclut d’un 5,5/6 en Protection face aux menaces en ligne.
Une lutte active contre les virus et les arnaques
Moonlock agit sur l’essentiel en termes de lutte contre les virus, mais pas seulement. La fonctionnalité de Détection des arnaques l’illustre.
Vous pouvez constater l’efficacité et la pédagogie de Moonlock sur l’image ci-dessous. Cet exemple illustre une tentative de phishing détectée à temps.
Cet exemple illustre un biais classique des attaques par ingénierie sociale. Le virus n’est pas le plus dangereux, c’est son mode opératoire.
Les pirates en ligne essaient de vous faire prendre une décision rapide, en jouant sur votre stress, pour vous duper. Moonlock vous rassure tout en vous laissant prendre la décision adaptée à chaque situation.
Le Conseiller sécurité est un compagnon très utile dans cette perspective. Vous pouvez le questionner sur des sujets relatifs à votre cybersécurité. Il vous aide à analyser les situations et vous forme quotidiennement.
Moonlock intègre des fonctionnalités intuitives
Un tableau de bord clair dans votre application
Vous pouvez affiner votre paramétrage facilement à partir du tableau de bord de votre application Moonlock. Les synthèses présentées contiennent des liens vous permettant d’agir concrètement.
En un clic, vous pouvez par exemple vérifier que votre base de données ne contient aucun virus. C’est aussi efficace que simple.
Prenez le temps d’explorer votre suite de cybersécurité Moonlock et ses différents menus. Un réseau virtuel privé (VPN) est inclus pour vous offrir davantage de confidentialité en ligne.
Vous pouvez consulter l’avis indépendant de Clubic sur Moonlock pour bénéficier d’un test complet de cette solution.
Moonlock est disponible à l’abonnement ou à l’achat définitif
Vous pouvez obtenir Moonlock de deux manières. La première consiste à souscrire à un abonnement renouvelable. Il vous permet de disposer des mises à jour majeures et des dernières fonctionnalités.
La souscription à Moonlock est disponible dès 4,50 € par mois pour un Mac équipé durant un an. Cela vous revient à 54 € l’année. Des abonnements sont également disponibles pour équiper simultanément 3 appareils sous macOS, voire 5 Mac d’une traite.
La deuxième manière d’obtenir votre suite de cybersécurité Moonlock est d’opter pour un achat définitif. Le prix pour un Mac équipé est de 150 €. Des achats définitifs sont possibles pour équiper trois voire cinq Mac simultanément.
Dans tous les cas, la dégressivité des prix augmente dès lors que vous équipez plus d’un Mac. Au besoin, le service client de MacPaw reste disponible, 24/7, pour répondre à vos sollicitations. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est jointe à votre achat.
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