Mozilla lance officiellement son bloqueur de publicités pour Firefox sur iOS. Jusqu'ici réservée à un déploiement progressif et qualifiée d'expérimentale, la fonction reste désactivée par défaut. Elle s'appuie sur la liste de filtres EasyList et sur le WebKit Content Blocker d'Apple.
Nous rapportions le mois dernier que Firefox pour iOS testait un bloqueur de publicités intégré à l'application, sans passer par une extension tierce. Après plusieurs semaines de test, Mozilla donne le coup d'envoi.
Intégré au navigateur, sans extension
Sur iOS, les bloqueurs de pub s'installent d'ordinaire à part, dans les réglages du système, sous la forme d'extensions pour le navigateur Safari. Firefox utilise la même technologie sous-jacente, le WebKit Content Blocker d'Apple et la liste EasyList, mais l'intègre directement dans l'application. Pour l'activer, rendez-vous dans Réglages > Navigation > Ad Blocker. Le blocage peut aussi se couper site par site, depuis le menu de la page.
Si sur Android ou sur ordinateur, Firefox profite d'un large choix d'extensions, iOS reste très fermé, malgré le Digital Markets Act européen. D'ailleurs, Google et Microsoft n'ont toujours pas de fonction équivalente sur iPhone pour Chrome ou Edge.
Ce qu'il bloque, et ce qu'il laisse passer
Le filtrage agit au niveau du réseau, avant même le chargement de la page. Il cible les régies publicitaires tierces, leurs traqueurs, et certains formats intrusifs comme les pop-up. Les pubs diffusées par le site lui-même échappent au blocage, tout comme celles des résultats de recherche. Le contenu sponsorisé de la page de nouvel onglet reste lui aussi actif et dépend d'un réglage séparé.
La fonction complète la Protection renforcée contre le suivi, déjà présente dans Firefox. Mais Mozilla ne va pas se tirer une balle dans le pied. Si les moteurs de recherche ne sont pas concernés c'est bien évidemment parce que la fondation touche des commissions sur les liens sponsorisés de ses partenaires.
Rappelons que Brave, Vivaldi ou Opera proposent déjà un blocage natif sur iOS.
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