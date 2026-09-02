Le filtrage agit au niveau du réseau, avant même le chargement de la page. Il cible les régies publicitaires tierces, leurs traqueurs, et certains formats intrusifs comme les pop-up. Les pubs diffusées par le site lui-même échappent au blocage, tout comme celles des résultats de recherche. Le contenu sponsorisé de la page de nouvel onglet reste lui aussi actif et dépend d'un réglage séparé.

La fonction complète la Protection renforcée contre le suivi, déjà présente dans Firefox. Mais Mozilla ne va pas se tirer une balle dans le pied. Si les moteurs de recherche ne sont pas concernés c'est bien évidemment parce que la fondation touche des commissions sur les liens sponsorisés de ses partenaires.

Rappelons que Brave, Vivaldi ou Opera proposent déjà un blocage natif sur iOS.