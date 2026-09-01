Microsoft a ouvert une fiche d'incident et assure que l'antivirus fonctionne normalement et que tous les paramètres l'indiquent actif, malgré la notification. Le bug touche les postes ayant reçu les dernières mises à jour de Defender, sur Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2, 26H1), Windows 10 (21H2, 22H2, éditions LTSC 2016 et 2019) et Windows Server (2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025). L'éditeur ne donne toutefois aucune date de correctif.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce bug pourrait laisser perplexe, d'autant que de plus en plus de logiciels malveillants imitent parfois de vraies alertes de sécurité pour pousser à désactiver sa protection.

Pour vérifier l'état réel de Defender, direction l'application Sécurité Windows, onglet Virus et menaces, puis Gérer les paramètres. La protection en temps réel doit y apparaître activée. Deux commandes permettent d'aller plus loin. Dans l'invite de commande, sc query WinDefend doit renvoyer "STATE : 4 RUNNING". Dans PowerShell, Get-MpComputerStatus | Select-Object AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,AMServiceEnabled doit afficher "True" sur les trois lignes. Ces résultats confirment que la protection tourne bien en tâche de fond, même si l'interface affiche un message contraire.

L'antivirus de Microsoft enchaîne les bugs. Le mois dernier, nous rapportions que les analyses rapides et complètes de Defender provoquaient des plantages liés au code d'erreur 0xc0000005, corrigés depuis par une mise à jour des signatures.