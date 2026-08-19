Firefox accueille le moteur Startpage qui génère déjà 1 milliard de requêtes par an

Avec Firefox 154, Startpage apparaît directement dans la liste des moteurs proposés par le menu de recherche. Il suffit de le repérer dans ce menu déroulant et de l'activer comme moteur par défaut. Ce changement concerne pour l'instant les versions ordinateur du navigateur en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas, c'est-à-dire les principaux marchés de Startpage. Les versions Android et iOS suivront plus tard, et Mozilla n'exclut pas d'ouvrir cette option à d'autres pays par la suite. Les personnes satisfaites de leur configuration actuelle n'ont aucune action à effectuer et conservent leur moteur par défaut.

Startpage n'a pas son propre index ; il s'agit d'un métamoteur. Il ne parcourt pas lui-même le Web avec ses propres robots d'indexation (comme Brave Search ou Mojeek). Startpage interroge la base de Google et lui transmet la requête sans identifiant ni cookie de suivi, avant d'afficher le résultat à l'utilisateur. L'internaute obtient donc des résultats pertinents proches d'une recherche classique sur Google, mais bénéficie en prime d'une couche de confidentialité puisque la requête n'est jamais associée à un compte, une adresse IP ou un historique de navigation. Starpage fonctionne donc aussi différemment de DuckDuckGo, lequel combine son propre index à des résultats issus de plusieurs sources.

Basé aux Pays-Bas, Startpage indique de son côté ne pas stocker les requêtes ni les relier à une identité. Les résultats ne sont pas accompagnés d'un résumé généré par intelligence artificielle en tête de page. Mozilla précise même qu'aucune IA n'intervient dans le fonctionnement du service.