Firefox accueille le moteur Startpage qui génère déjà 1 milliard de requêtes par an

Mozilla facilite l'accès à Startpage sur Firefox 154. Le moteur de recherche basé aux Pays-Bas peut désormais être sélectionné directement depuis le menu déroulant des paramètres, sans passer par une extension ou un réglage manuel.
Jusqu'ici, faire de Startpage son moteur par défaut sur Firefox demandait l'installation d'une extension ou une modification manuelle des paramètres. Il fallait donc en premier lieu connaître le service. Mozilla choisit désormais de le rendre plus visible.
Un moteur accessible sans manipulation dans cinq pays européens
Avec Firefox 154, Startpage apparaît directement dans la liste des moteurs proposés par le menu de recherche. Il suffit de le repérer dans ce menu déroulant et de l'activer comme moteur par défaut. Ce changement concerne pour l'instant les versions ordinateur du navigateur en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas, c'est-à-dire les principaux marchés de Startpage. Les versions Android et iOS suivront plus tard, et Mozilla n'exclut pas d'ouvrir cette option à d'autres pays par la suite. Les personnes satisfaites de leur configuration actuelle n'ont aucune action à effectuer et conservent leur moteur par défaut.
Startpage n'a pas son propre index ; il s'agit d'un métamoteur. Il ne parcourt pas lui-même le Web avec ses propres robots d'indexation (comme Brave Search ou Mojeek). Startpage interroge la base de Google et lui transmet la requête sans identifiant ni cookie de suivi, avant d'afficher le résultat à l'utilisateur. L'internaute obtient donc des résultats pertinents proches d'une recherche classique sur Google, mais bénéficie en prime d'une couche de confidentialité puisque la requête n'est jamais associée à un compte, une adresse IP ou un historique de navigation. Starpage fonctionne donc aussi différemment de DuckDuckGo, lequel combine son propre index à des résultats issus de plusieurs sources.
Basé aux Pays-Bas, Startpage indique de son côté ne pas stocker les requêtes ni les relier à une identité. Les résultats ne sont pas accompagnés d'un résumé généré par intelligence artificielle en tête de page. Mozilla précise même qu'aucune IA n'intervient dans le fonctionnement du service.
Stewart Marlborough, président de Startpage, met en avant la diversité en rappelant l'omniprésence des Big Tech. "De plus en plus de ce que les gens utilisent en ligne provient d’un petit nombre de très grandes entreprises, et c’est dans le domaine de la recherche que cette concentration se fait le plus directement sentir", affirme-t-il. En fait, les utilisateurs de Firefox effectuent déjà plus d'un milliard de requêtes par an sur Startpage. Pour Mozilla, ce chiffre justifie à lui seul une mise en avant dans les paramètres du navigateur.
Cette intégration est en cours de déploiement et accompagne la sortie générale de Firefox 154, laquelle bénéficie d'un renforcement de la protection contre les accès non autorisés au réseau local et de l'ajout d'un raccourci pour gérer les paramètres liés à l'intelligence artificielle.
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