Le fichier repéré par Sophos posait déjà problème avant même son analyse détaillée. Absent de la liste des composants certifiés, non signé, dépourvu d’horodatage, il contenait aussi du code obfusqué et disposait de capacités d’écriture en mémoire. Rien qui ait sa place, en somme, dans le dossier d’installation d’un navigateur présenté comme validé par un programme de certification.

L’examen du binaire a ensuite confirmé la piste du mineur de cryptomonnaie. Sophos y a notamment retrouvé une référence à XMRig, un outil open source très souvent détourné pour miner du Monero à l’insu des propriétaires de machines infectées. Exécuté avec des droits administrateur, me.exe modifiait la configuration de Microsoft Defender pour s’exclure des analyses, puis déposait une copie de lui-même dans C:\Program Files\Hola\ sous le nom plus discret de HolaMonitorService.exe. Il créait enfin un service Windows baptisé hola_monitor_svc, configuré pour démarrer automatiquement, et calait son exécution sur les périodes d’inactivité du PC pour en ponctionner les ressources sans se faire remarquer.

À noter que le fichier n’a toutefois pas été observé à chaque test. Une information qui, pour Sophos, écarte l’idée d’un installateur unique, modifié une fois pour toutes, qui aurait distribué le même composant à tout le monde. Le problème semblait plutôt émaner d’une étape du circuit chargé de livrer Hola Browser ou ses mises à jour aux utilisateurs et utilisatrices. Hola a confirmé de son côté une activité anormale dans cette chaîne de distribution, depuis coupée puis entièrement revue. L’éditeur assure que l’incident a touché 0,1 % de ses utilisateurs et utilisatrices, sans que des données utilisateur aient été consultées, exfiltrées ou compromises.