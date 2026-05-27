Cette nouvelle fonction s’inscrit dans le dispositif de réponse automatique aux attaques développé par Microsoft pour Defender for Endpoint. Elle ne concerne pour l’instant que les postes utilisateurs déjà enrôlés et administrés par la solution, ce qui exclut les machines présentes sur le réseau mais non supervisées par l’outil.

Lorsqu’un appareil est isolé automatiquement, il est déconnecté du réseau afin de limiter les risques pour le reste de l’organisation. Il conserve toutefois un lien avec Microsoft Defender for Endpoint, qui continue de le surveiller. Les équipes de sécurité peuvent ainsi suivre l’état de la machine depuis la console, consulter l’historique des actions appliquées et poursuivre leurs analyses sans perdre toute visibilité sur le poste. Côté utilisateur, une notification s’affiche pour indiquer que l’appareil est en cours d’isolement réseau.

Pour limiter les effets de bord, Microsoft a également prévu plusieurs garde-fous. L’isolement cible les appareils associés à l’incident, et non l’environnement dans son ensemble. Il peut être levé par les opérateurs après investigation et remédiation, ou annulé au terme d’une fenêtre définie. Les entreprises peuvent par ailleurs configurer des exclusions, soit pour empêcher certains appareils sensibles d’être isolés, soit pour maintenir des communications indispensables pendant la quarantaine, avec des outils d’administration ou des applications métier, par exemple.