IAC a éteint Ask.com, ex-Ask Jeeves. Trente ans d'existence, un pic à 100 millions d'utilisateurs en 2012, et moins de 0,1 % de part de marché en 2025.
Garrett Gruener et David Warthen ont fondé Ask Jeeves en 1997 à Berkeley, en Californie. Les moteurs de recherche de l'époque traitaient des mots-clés isolés. Petite révolution dans le domaine, Ask Jeeves acceptait des questions formulées en langage courant. En 1999, Ask Jeeves entre en bourse en pleine fièvre spéculative, puis licencie dès l'année suivante. IAC rachète le service en 2005 et retire le personnage du majordome en 2006.
En 2010, le groupe abandonne son propre moteur d'indexation, sous-traite la recherche à des tiers et licencie une grande partie de ses ingénieurs. Barry Diller, patron d'IAC, déclare lors d'un TechCrunch Disrupt qu'Ask.com ne concourt pas contre Google et que les actionnaires n'en tiennent aucun compte.
Puis, le 1er mai dernier, ask.com n'est plus qu'une page d'accueil sur laquelle on peut lire:
« After 25 years of answering the world's questions, Ask.com officially closed on May 1, 2026 » , après vingt-cinq ans à répondre aux questions du monde entier, Ask.com a officiellement fermé.
En 1997 naît une interface en langage courant. En 2023, OpenAI et Google produisent les modèles pour la faire fonctionner
Au fur et à mesure des années, avec son algorithme PageRank qui évalue la qualité des liens entrants, Google délivrait des résultats plus pertinents et gagnait rapidement des parts de marché décisives. Ask Jeeves recevait ces mêmes questions en langage courant, mais un crawler classique les traitait sans réellement comprendre le langage. OpenAI avec ChatGPT, puis Google et Perplexity, ont produit à partir de 2022 les modèles de langage capables de traiter ces questions avec précision.
Pour marquer la fermeture, notre confrère The Register a invité Google à adopter la persona du majordome Jeeves. Google a répondu dans le rôle avec fluidité, proposant de gérer l'agenda, les réservations de voyage ou les dîners au restaurant. Microsoft Copilot a d'abord refusé de changer d'identité, puis a adopté le ton et les manières d'un majordome pour le reste de l'échange.
245 millions de visiteurs mensuels : IAC ferme sans chercher à céder l'actif
Ask Media Group revendiquait encore 245 millions de visiteurs mensuels dans le monde au moment de la fermeture. IAC a orienté ses ressources vers ses propriétés éditoriales rentables, People, Better Homes & Gardens, The Daily Beast et Allrecipes, sans céder l'actif à un tiers. On ne sait rien sur la gestion des données utilisateurs ni sur d'éventuelles recommandations aux anciens utilisateurs.
Le groupe se compose désormais principalement de l'éditeur People Inc. et de participations stratégiques. Pourtant, la nouvelle génération de moteurs de recherche IA permet aujourd'hui les requêtes en langage naturel et perpétue ainsi l'idée du majordome-moteur de recherche.
Comme on peut le lire sur Ask.com « Jeeves' spirit endures », l'esprit de Jeeves perdure.