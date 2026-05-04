Garrett Gruener et David Warthen ont fondé Ask Jeeves en 1997 à Berkeley, en Californie. Les moteurs de recherche de l'époque traitaient des mots-clés isolés. Petite révolution dans le domaine, Ask Jeeves acceptait des questions formulées en langage courant. En 1999, Ask Jeeves entre en bourse en pleine fièvre spéculative, puis licencie dès l'année suivante. IAC rachète le service en 2005 et retire le personnage du majordome en 2006.

En 2010, le groupe abandonne son propre moteur d'indexation, sous-traite la recherche à des tiers et licencie une grande partie de ses ingénieurs. Barry Diller, patron d'IAC, déclare lors d'un TechCrunch Disrupt qu'Ask.com ne concourt pas contre Google et que les actionnaires n'en tiennent aucun compte.

Puis, le 1er mai dernier, ask.com n'est plus qu'une page d'accueil sur laquelle on peut lire: