Non, vous n'y échapperez pas. Microsoft a officiellement annoncé vouloir unifier les interfaces de Edge, Copilot et Bing. Le navigateur va adopter un langage graphique commun à toutes les surfaces IA de l'entreprise, avec un déploiement planifié pour juin 2026.
L'information est désormais inscrite au Microsoft 365 Roadmap, la feuille de route publique que l'entreprise utilise pour annoncer les évolutions à venir de ses produits. L'éditeur de Redmond confirme que son navigateur va adopter l'apparence de Copilot et de Bing, avec des modifications portant sur la typographie, les couleurs, l'espacement et la forme des éléments d'interface.
Une interface unifiée tout en arrondis
Nous rapportions en janvier dernier que Microsoft expérimentait, dans les versions de test d'Edge, un design repris de l'application Copilot. Ce dernier se caractérise par des coins arrondis et typographie et une palette de couleurs empruntées à l'assistant IA. Microsoft vient d'officialiser ce changement via son Microsoft 365 Roadmap.
Les modifications concernent plusieurs composants visuels du navigateur. Les coins des fenêtres et des menus deviennent plus arrondis, à l'image de ceux de l'application Copilot. Windows Latest, qui rapporte l'information, précise que les boutons à bascule, pour activer ou désactiver les options au sein des paramètres, adoptent eux aussi le style propre à Copilot. Les polices de caractères et les couleurs par défaut seront également harmonisées. Microsoft ne veut aucune frustration et faciliter le passage d'un service à l'autre.
Rappelons que Copilot pour Windows 11 est désormais une application web qui repose directement sur le moteur de Edge - autrement dit, c'est Edge qui fait tourner Copilot "sous le capot". Bing est également concerné et devrait adopter une interface similaire.
Les premières versions de ce nouveau design sont déjà accessibles dans Edge Canary, la version expérimentale du navigateur. Un bouton "Switch to a new look" est par ailleurs proposé directement depuis le nouvel onglet de la version stable d'Edge. Le déploiement général est prévu à partir de juin 2026, sur toutes les instances du navigateur.
Ce n'est plus un secret, Copilot peine à convaincre . Selon des estimations relayées début 2026, l'assistant IA de Microsoft ne dépassait pas 1% de parts de marché sur le web. En harmonisant visuellement Edge avec ses outils IA, Microsoft cherche vraisemblablement à attirer les utilisateurs de son navigateur web pour les encourager à faire usage de son IA. Quitte à créer toujours plus de confusion.