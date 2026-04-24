Nous rapportions en janvier dernier que Microsoft expérimentait, dans les versions de test d'Edge, un design repris de l'application Copilot. Ce dernier se caractérise par des coins arrondis et typographie et une palette de couleurs empruntées à l'assistant IA. Microsoft vient d'officialiser ce changement via son Microsoft 365 Roadmap.

Les modifications concernent plusieurs composants visuels du navigateur. Les coins des fenêtres et des menus deviennent plus arrondis, à l'image de ceux de l'application Copilot. Windows Latest, qui rapporte l'information, précise que les boutons à bascule, pour activer ou désactiver les options au sein des paramètres, adoptent eux aussi le style propre à Copilot. Les polices de caractères et les couleurs par défaut seront également harmonisées. Microsoft ne veut aucune frustration et faciliter le passage d'un service à l'autre.