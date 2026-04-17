Autre point relevé : tous les serveurs VPN du réseau utilisent une configuration no-log identique, quel que soit le pays. Les modifications sur les systèmes de journalisation nécessitent une validation formelle, ce qui limite le risque de collecte accidentelle.

C'est le deuxième passage chez Securitum en 15 mois. Le premier audit, en octobre 2024, ciblait la sécurité de l'infrastructure VPN et n'avait relevé aucune vulnérabilité critique. Six failles de gravité moyenne ou élevée avaient été identifiées, puis corrigées. Ce second audit va plus loin en validant la promesse centrale du service : ne rien enregistrer. DuckDuckGo annonce vouloir poursuivre ces audits à intervalles réguliers.

Un VPN propre, mais toujours spartiate

Le problème de DuckDuckGo n'est pas la confiance. C'est l'offre. Le VPN fait partie de l'abonnement Privacy Pro, facturé 9,99 € par mois ou 99,99 € par an. Le forfait inclut aussi un service de suppression de données personnelles et une assistance en cas d'usurpation d'identité. Il est disponible aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Le VPN utilise le protocole WireGuard, intègre un kill switch et couvre jusqu'à cinq appareils simultanément. Mais le réseau reste modeste face aux leaders du marché. NordVPN et ExpressVPN proposent des milliers de serveurs dans plus de 90 pays. DuckDuckGo compte environ 77 serveurs répartis dans une trentaine de pays, selon les données publiques du service.

Le constat est relativement simple : le VPN ne rivalise pas avec les meilleurs du marché. Il s'adresse avant tout aux utilisateurs déjà ancrés dans l'écosystème DuckDuckGo, pas à ceux qui cherchent un VPN autonome et compétitif.

Le positionnement reste cohérent avec la philosophie du canard : tout regrouper dans un seul navigateur, sans installation supplémentaire. Mais cette intégration a un coût. Privacy Pro impose d'utiliser le navigateur DuckDuckGo ou ses applications pour souscrire. Pas d'application VPN autonome, pas de compatibilité routeur.

L'audit Securitum rassure sur l'essentiel. Pour le reste, le canard a encore du plumage à étoffer.