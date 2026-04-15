Avec Warp, Nothing veut simplifier les transferts entre smartphone Android et ordinateur, et faire oublier le vieux réflexe du mail envoyé à soi-même.
Nothing s'attaque à une habitude aussi banale qu'agaçante : s'envoyer un lien, une image ou un PDF par mail simplement pour le récupérer quelques secondes plus tard sur son ordinateur. Lancé aujourd'hui, Warp entend fluidifier ces petits échanges du quotidien entre son smartphone et son ordi, sans utiliser de câble ni d'applis trop lourdes.
Pragmatique, l'approche du britannique consiste à faire circuler fichiers, textes, liens et images entre le smartphone (de la marque ou n'importe quel Android) et l'ordinateur (Windows, macOS et Linux) via une simple extension Chromium, en s'appuyant sur le compte Google de l'utilisateur et sur son espace Google Drive plutôt que sur des serveurs et des technologies propriétaires.
Simplifier les échanges entre son tel et son ordi
Sur Android, l'appli s'intègre directement au menu de partage du smartphone. Côté ordinateur, l'extension permet d'envoyer un fichier, de partager un contenu sélectionné par clic droit ou même de transférer du texte copié. Sur mobile, tout ce qui a été reçu est ensuite centralisé dans une interface unique, avec la possibilité d'ouvrir, de copier ou de retrouver rapidement ses contenus.
J’ai pu tester Warp pendant la rédaction de cet article, comme en témoignent les captures qui illustrent cette page. À l’usage, le service se montre très naturel et surtout sans prise de tête, aussi bien sur mon smartphone Honor que sur mon ordinateur portable sous Windows 11 avec Chrome.
Dans sa communication, Nothing explique d'ailleurs que Warp est né en interne, comme un outil maison destiné à fluidifier les échanges entre téléphone et ordinateur, avant d'être transformé en projet destiné au grand public. La promesse n'a donc rien de spectaculaire. Elle n'essaie pas de réinventer le transfert de fichiers. Elle cherche simplement à rendre plus fluide et naturelle une suite de gestes que tout le monde répète machinalement au quotidien, et souvent de façon inutilement compliquée.
- Le design très réussi
- Écran plus lumineux, aux bordures réduites
- De meilleures performances
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
- Ce design !
- Les performances d'un smartphone à 500€
- Une batterie increvable
Un bon timing, sur un terrain déjà occupé
Warp arrive toutefois sur un marché déjà bien occupé. Quick Share existe côté Google, AirDrop reste la référence chez Apple, et l'interopérabilité entre appareils Android continue de progresser. Nothing ne tente donc pas de battre ses rivaux sur le terrain du transfert sans fil de proximité. La marque choisit une approche plus pragmatique, à savoir miser sur la simplicité du cloud avec Google Drive, tout en gardant un vrai avantage d'ouverture grâce à une compatibilité avec macOS, Windows et Linux.
Reste que cette simplicité a un prix. Warp impose un navigateur basé sur Chromium côté ordinateur, repose sur Google Drive pour le transit des fichiers (quid du chiffrement de bout en bout ?) et suppose donc d'accepter à la fois la dépendance au compte Google, les éventuelles limites de stockage et une connexion correcte sur les deux appareils. Pratique, oui ; totalement neutre et universel, pas encore.