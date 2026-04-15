Nothing s'attaque à une habitude aussi banale qu'agaçante : s'envoyer un lien, une image ou un PDF par mail simplement pour le récupérer quelques secondes plus tard sur son ordinateur. Lancé aujourd'hui, Warp entend fluidifier ces petits échanges du quotidien entre son smartphone et son ordi, sans utiliser de câble ni d'applis trop lourdes.

Pragmatique, l'approche du britannique consiste à faire circuler fichiers, textes, liens et images entre le smartphone (de la marque ou n'importe quel Android) et l'ordinateur (Windows, macOS et Linux) via une simple extension Chromium, en s'appuyant sur le compte Google de l'utilisateur et sur son espace Google Drive plutôt que sur des serveurs et des technologies propriétaires.

Simplifier les échanges entre son tel et son ordi

Sur Android, l'appli s'intègre directement au menu de partage du smartphone. Côté ordinateur, l'extension permet d'envoyer un fichier, de partager un contenu sélectionné par clic droit ou même de transférer du texte copié. Sur mobile, tout ce qui a été reçu est ensuite centralisé dans une interface unique, avec la possibilité d'ouvrir, de copier ou de retrouver rapidement ses contenus.

J’ai pu tester Warp pendant la rédaction de cet article, comme en témoignent les captures qui illustrent cette page. À l’usage, le service se montre très naturel et surtout sans prise de tête, aussi bien sur mon smartphone Honor que sur mon ordinateur portable sous Windows 11 avec Chrome.