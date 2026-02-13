Il aura fallu attendre neuf mois, mais c’est bon. Microsoft vient de corriger le bug de Family Safety qui bloquait l’ouverture de Google Chrome sur certaines versions de Windows.
C’est qu’on l’aurait presque oublié, d’autant que la majorité des versions concernées ne sont en théorie plus prises en charge depuis l’automne dernier. Petite piqûre de rappel, donc, s’il en est besoin. Fin juin 2025, des internautes rapportaient l’impossibilité de lancer Chrome sur Windows 10 et Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2), soupçonnant le contrôle parental de Microsoft de faire des siennes. Une semaine plus tard, Redmond confirmait que Family Safety se montrait effectivement un peu trop zélé, promettant de plancher sur la question, sans s’avancer davantage sur le calendrier du correctif. Neuf mois plus tard, c’est réglé. Microsoft accouche d’un patch, si tant est que vous n’ayez pas déjà migré vers une version plus récente de l’OS.
Un patch discrétos pour un bug tenace
Pas de grande annonce, pas de mise à jour clinquante dans Windows Update. La résolution du problème est arrivée comme il avait commencé : en douce. Microsoft a simplement mis à jour son tableau de bord Windows Release Health le 10 février pour signaler qu’un correctif côté serveur avait bien été déployé. Fin de l'histoire.
La solution aura mis le temps, mais elle a au moins le mérite de ne pas alourdir le système. Il faut dire qu’entre-temps, les bidouilles proposées tenaient plus de la débrouille que du dépannage officiel : activer les rapports d’activité, renommer le fichier chrome.exe, autoriser manuellement Chrome dans Family Safety à chaque mise à jour du navigateur… De quoi transformer le contrôle parental en centre d’expérimentation à ciel ouvert.
Le déploiement doit encore se poursuivre pendant quelques semaines, selon Microsoft. Une fois la mise à jour appliquée, le filtre web de Family Safety devrait enfin cesser de jouer à reconnaître ou non les exécutables selon son humeur. Quant à Edge, toujours épargné depuis le début, il n’aura sans doute rien vu passer.