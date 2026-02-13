Pas de grande annonce, pas de mise à jour clinquante dans Windows Update. La résolution du problème est arrivée comme il avait commencé : en douce. Microsoft a simplement mis à jour son tableau de bord Windows Release Health le 10 février pour signaler qu’un correctif côté serveur avait bien été déployé. Fin de l'histoire.

La solution aura mis le temps, mais elle a au moins le mérite de ne pas alourdir le système. Il faut dire qu’entre-temps, les bidouilles proposées tenaient plus de la débrouille que du dépannage officiel : activer les rapports d’activité, renommer le fichier chrome.exe, autoriser manuellement Chrome dans Family Safety à chaque mise à jour du navigateur… De quoi transformer le contrôle parental en centre d’expérimentation à ciel ouvert.

Le déploiement doit encore se poursuivre pendant quelques semaines, selon Microsoft. Une fois la mise à jour appliquée, le filtre web de Family Safety devrait enfin cesser de jouer à reconnaître ou non les exécutables selon son humeur. Quant à Edge, toujours épargné depuis le début, il n’aura sans doute rien vu passer.