La page Nouvel onglet de Microsoft Edge croule sous les widgets, les actualités et les suggestions automatiques. Un développeur a créé l'extension que beaucoup attendaient : une page d'accueil qui se contente d'être une page d'accueil.
Ouvrir un nouvel onglet dans Microsoft Edge relève désormais du parcours du combattant. Widgets météo, flux d'actualités, suggestions Copilot : la page d'accueil s'est transformée en véritable tableau de bord que personne n'a demandé. Snw-mint, développeur actif sur Reddit, a décidé d'y remédier. Son extension Fluent New Tab, disponible gratuitement sur le store officiel, fait exactement ce que son nom promet : offrir une page blanche qui ressemble à Windows 11, sans le superflu.
Microsoft Edge : la page Nouvel onglet repensée dans l'esprit de Windows 11
Fluent New Tab adopte une approche inverse de celle de Microsoft. Là où l'éditeur américain accumule les fonctionnalités, souvent au détriment de la simplicité, l'extension fait quant à elle le choix de la sobriété. Son interface reprend scrupuleusement le langage de design Fluent de Windows 11, créant ainsi une cohérence visuelle avec le système d'exploitation. Vous pourrez d'ailleurs le constater sur les images ci-dessous, le résultat ressemble davantage à une fonctionnalité native qu'à un ajout tiers.
Le développeur a privilégié la confidentialité : aucune synchronisation dans le cloud, toutes les données restent stockées localement dans le navigateur. Les raccourcis et paramètres peuvent néanmoins être exportés et importés pour faciliter leur transfert entre appareils. L'extension s'adapte automatiquement aux modes d'affichage clair et sombre du système. On vous laisse savourer le résultat.
Quand Microsoft Edge ressemble enfin à un navigateur
La différence la plus frappante réside dans l'absence totale de fil d'actualités. À la place, une grille de raccourcis personnalisables occupe l'espace, rappelant quelque peu la page d'accueil de Google Chrome. Contrairement aux deux rangées maximales autorisées par la configuration native du navigateur de Microsoft, Fluent New Tab en propose jusqu'à quatre, offrant ainsi davantage de flexibilité aux utilisateurs qui organisent leurs favoris et jonglent régulièrement entre de nombreux sites.
Un lanceur d'applications dédié permet même d'accéder rapidement aux services Microsoft 365 ou Google Workspace. La barre de recherche intégrée donne le choix entre plusieurs moteurs, dont Bing et Google, avec gestion des suggestions. Un widget météo optionnel est également présent pour ceux qui souhaitent conserver un minimum d'informations contextuelles à l'écran.
Vous l'aurez compris, Fluent New Tab s'adresse essentiellement aux utilisateurs ne désirant pas transformer leur navigateur en portail d'informations. L'extension se télécharge depuis le store officiel, même si Edge peut parfois la désactiver automatiquement. Reste à présent une question : si un développeur indépendant parvient à créer une page d'accueil plus cohérente avec Windows 11 que celle de Microsoft, qu'attend l'éditeur pour reprendre la main sur son propre design ?