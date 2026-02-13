Fluent New Tab adopte une approche inverse de celle de Microsoft. Là où l'éditeur américain accumule les fonctionnalités, souvent au détriment de la simplicité, l'extension fait quant à elle le choix de la sobriété. Son interface reprend scrupuleusement le langage de design Fluent de Windows 11, créant ainsi une cohérence visuelle avec le système d'exploitation. Vous pourrez d'ailleurs le constater sur les images ci-dessous, le résultat ressemble davantage à une fonctionnalité native qu'à un ajout tiers.

Le développeur a privilégié la confidentialité : aucune synchronisation dans le cloud, toutes les données restent stockées localement dans le navigateur. Les raccourcis et paramètres peuvent néanmoins être exportés et importés pour faciliter leur transfert entre appareils. L'extension s'adapte automatiquement aux modes d'affichage clair et sombre du système. On vous laisse savourer le résultat.