Fermé jusqu’en 2030 pour un chantier titanesque, le Centre Pompidou refuse de tomber dans le silence. Alors que ses portes se ferment après un spectaculaire au revoir dans une explosion de couleurs signée de l'artiste Cai Guo-Qiang, le musée d’art moderne trouve de nouveaux chemins pour exister.
Parmi eux, le Centre Pompidou a scellé un partenariat tout à fait cohérent lui permettant d'être visible dans le monde entier, du moins particiellement. En effet, dès novembre 2025, 25 chefs-d’œuvre de sa collection s’invitent sur les téléviseurs Samsung via l’Art Store de la marque.
L'Art Store complète sa collection
De Frida Kahlo à Mondrian, en passant par Kandinsky, Matisse, Chagall, Miró ou Yves Klein, cette sélection retrace plus d’un siècle de création. Les possesseurs d’un téléviseur The Frame ou The Frame Pro pourront afficher ces œuvres emblématiques dans leur salon, dans une qualité d’image pensée pour se confondre avec un véritable tableau, tandis que les autres pourront également en profiter via l'Art Store.
Cette collaboration s’inscrit dans un moment charnière pour le musée. Le projet "Centre Pompidou 2030", confié aux agences Moreau Kusunoki et Frida Escobedo Studio, promet une métamorphose complète du bâtiment imaginé par Renzo Piano et Richard Rogers : désamiantage, rénovation énergétique, nouveaux espaces publics et scénographie repensée. Le chantier durera cinq ans, mais l’activité culturelle ne s’interrompt pas. Sous le programme Constellation, les collections voyageront à Paris, en région et à l’international — du Grand Palais à Shanghai.
Le partenariat avec Samsung prolonge cette philosophie “hors les murs”. L’art continue de circuler, cette fois dans les foyers, transformant les écrans en galeries numériques. « L’art ne perd pas son pouvoir lorsque les murs se ferment, il en trouve de nouveaux », résume Daria Greene, conservatrice en chef de l’Art Store. De son côté, Gaële de Medeiros, directrice du développement au Centre Pompidou, souligne que cette initiative permet de "partager et vivre" la collection autrement.
Un Art Store au-delà de The Frame
Samsung, déjà allié à des institutions comme le MoMA, la Tate ou le Musée d’Orsay, confirme avec The Frame Pro son ambition de réunir technologie et émotion. Avec son écran Neo QLED mat antireflet et ses cadres personnalisables, le téléviseur efface la frontière entre image et œuvre. Notez que l'Art Store s'est étendu cette année aux séries Neo QLED 8K, Neo QLED 4K et QLED, ce qui rend son catalogue d'œuvres accessible sur beaucoup plus d'appareils qu'auparavant.
Ainsi, pendant que Beaubourg se réinvente derrière ses échafaudages, ses chefs-d’œuvre s’allument ailleurs — sur des écrans, dans des salons, et dans l’imaginaire collectif. Une renaissance numérique, fidèle à l’esprit du Centre Pompidou : toujours en mouvement.
Source : communiqué de presse