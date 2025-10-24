Cette collaboration s’inscrit dans un moment charnière pour le musée. Le projet "Centre Pompidou 2030", confié aux agences Moreau Kusunoki et Frida Escobedo Studio, promet une métamorphose complète du bâtiment imaginé par Renzo Piano et Richard Rogers : désamiantage, rénovation énergétique, nouveaux espaces publics et scénographie repensée. Le chantier durera cinq ans, mais l’activité culturelle ne s’interrompt pas. Sous le programme Constellation, les collections voyageront à Paris, en région et à l’international — du Grand Palais à Shanghai.



Le partenariat avec Samsung prolonge cette philosophie “hors les murs”. L’art continue de circuler, cette fois dans les foyers, transformant les écrans en galeries numériques. « L’art ne perd pas son pouvoir lorsque les murs se ferment, il en trouve de nouveaux », résume Daria Greene, conservatrice en chef de l’Art Store. De son côté, Gaële de Medeiros, directrice du développement au Centre Pompidou, souligne que cette initiative permet de "partager et vivre" la collection autrement.