Évidemment, Game Assist, ce n’est pas juste une histoire de navigateur intégré, sinon ça manquerait un peu d’intérêt. Non seulement vous accédez à vos favoris, votre historique ou vos recherches en cours, mais l’outil propose aussi des contenus en lien avec le jeu en cours. Une prise en charge contextuelle qui couvrait déjà une liste de titres phares (Baldur's Gate 3, Diablo IV, Minecraft, League of Legends, Overwatch 2), et que Redmond vient d’enrichir avec des jeux plus récents, comme Marvel Rivals, S.T.A.L.K.E.R. II ou encore Indiana Jones et le Cercle ancien.