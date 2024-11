Précédemment, c'est le navigateur Opera GX qui ciblait les gamers en intégrant directement au sein du volet latéral Twitch et Discord. Opera GX affiche également un flux d'actualités sur l'univers du gaming, mais propose aussi des jeux gratuits sur bureau et mobile.

Reste que l'intégration poussée de Edge directement au sein des jeux phares risque fortement de lui faire un peu d'ombre. Cet été, Opera Software expliquait que Edge devrait être régulé par le DMA et être considéré comme un gatekeeper. On imagine que cette nouveauté fera certainement grincer un peu plus les dents la société norvégienne.

Cette nouvelle intégration est présente au sein de la version bêta du navigateur pour les Windows Insiders. Pour l'activer, il faut se rendre au sein des paramètres et installer le widget Assist.