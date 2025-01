La première, et très certainement la plus drastique, serait l'interdiction pure et simple du paiement des rançons dans l'ensemble du secteur public. Cette proposition, qui toucherait aussi bien les hôpitaux que les écoles, les autorités locales et les réseaux de transport, vise à décourager les cybercriminels en leur coupant tout espoir de retour financier. Les victimes auraient également l'obligation de signaler toute attaque aux forces de l'ordre, facilitant une meilleure coordination de la réponse sécuritaire.