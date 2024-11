Entre les paniers d’achat en ligne qui débordent et les airs festifs qui tournent en boucle sur les plateformes de streaming – fans de Mariah, on vous entend –, la saison des fêtes a déjà commencé. Un constat qui vaut pour les petits, les grands… et les pirates. Repérées par Bleeping Computer et confirmées par Malwarebytes, plusieurs campagnes d’arnaques en ligne ciblent actuellement Spotify et les services Amazon. À période spéciale, stratégie inventive : cette fois-ci, les hackers redoublent de créativité.