Floa Bank prévient ses clients d'une campagne de phishing les incitant à communiquer leurs coordonnées bancaires

Le phishing fait partie des méthodes de cyberpiratage les plus courantes, selon le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.





Dans le cas de l'arnaque Floa, les pirates envoient un e-mail qui semble provenir de la banque. Celui-ci informe le destinataire que sa carte bancaire Floa est désactivée ou inactive. Il peut également contenir un lien vers un site web qui ressemble à celui de Floa Bank. Si le destinataire clique sur le lien, il sera dirigé vers un site frauduleux où on lui demandera d'entrer ses informations de carte bancaire pour « réactiver » sa carte.





Comme la plupart des établissements bancaires, Floa Bank ne demande jamais à ses clients de fournir leurs informations de carte bancaire par e-mail. En l'occurrence, la banque possède déjà les coordonnées des cartes classiques Casino ou Cdiscount de ses clients, elle n'aurait de toute façon pas besoin de vous les redemander. Enfin, aucun conseiller Floa Bank ne vous appellera pour reconfirmer votre numéro de téléphone ou pour vous demander d'appeler le 3179 (numéro détourné et utilisé pour récupérer votre numéro et vos données personnelles et bancaires).