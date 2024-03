Microsoft corrige enfin les problèmes de polices de Google Chrome sur Windows 10 et 11

Faut-il donc se jeter sur Edge ? Pas nécessairement. D'une part, Firefox et Safari n'ont pas le même souci, et d'autre part, Microsoft a décidé de prendre les choses en main pour améliorer la situation sur tous les navigateurs basés sur Chromium. En effet, la firme vient d'appliquer quelques changements à ce dernier, chose possible grâce à son caractère open-source, permettant à Skia de récupérer et d'appliquer les valeurs fournies par ClearType.

Le correctif est déjà déployé sur Chrome Canary, la version bêta de Chrome, et devrait atteindre tous les utilisateurs avec la version 124 du navigateur, prévue pour le 10 avril. Brave, Vivaldi, Opera et tous les autres devraient rapidement suivre le mouvement, et nous espérons que cette solution fonctionnera pour tout le monde et à long terme. Car, comme le rappelle un représentant de Microsoft : « La prise en charge complète de ClearType n'est pas possible dans Chrome », ce qui peut suggérer que Skia pourrait encore faire des siennes à l'avenir.