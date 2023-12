La Krups Sensation EA910E10 rejoint notre comparatif des cafetières à grains !

La raison principale pour laquelle nous avons intégré la Krups Sensation EA910E10 à notre comparatif est son utilisation simplifiée, accessible à tous. Un atout indéniable sachant que les machines à café à grains sont parfois complexes à prendre en main.

Cet appareil est véritablement très facile à programmer. Le panneau de commande est situé sur le dessus de la machine et est composé de touches sensitives et de pictogrammes clairs. Il suffit de sélectionner la boisson souhaitée, puis d'ajuster l'intensité et le volume du café selon ses préférences.

Et cette simplicité est d'autant plus appréciable que vous pouvez préparer un grand nombre de recettes (café long, mousse de lait, ristretto, expresso, etc.).