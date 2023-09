Méfiez-vous de ZenRAT, un logiciel malveillant qui cible les utilisateurs Windows et Bitwarden

D'après les métadonnées générées par ZenRAT et recueillies par les spécialistes, on sait que le malware collecte différentes informations sur l'hôte infecté. On peut notamment évoquer le nom du CPU, celui du GPU, la version du système d'exploitation, la RAM installée, l'adresse IP et passerelle, l'antivirus installé, les applications de l'ordinateur. Des données et identifiants de navigateur volés ont également été observés.