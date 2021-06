Euro 2021 : comment regarder le match Portugal - France en streaming ?

Si vous êtes déjà en vacances, en déplacement professionnel ou tout simplement lecteur de Clubic résidant à l'étranger et que vous souhaitez visionner le match avec les commentaires en Français, nous avons également une solution.

À noter que la plupart des matchs sont diffusés sur les chaînes nationales des équipes participant à cet Euro 2021, toutefois vous ne pourrez pas toujours y accéder en Français sur une plateforme de streaming si vous êtes à l'étranger. En effet, l'accès aux services de streaming français comme myTF1, Molotov ou beIN SPORTS (même si vous avez un compte ou l'abonnement adéquat) vous sera refusé car votre adresse IP (Internet Protocol) ne sera pas géolocalisée en France, où les différentes chaînes détiennent les droits de diffusion.

Dans ce cas précis, vous avez la possibilité d'utiliser un service VPN pour vous connecter sur un serveur français et accéder librement au match en streaming sur une chaîne gratuite, avec une adresse IP française, le tout en HD bien sûr.



Une fois le service VPN paramétré avec une IP française, il suffit donc de vous connecter aux services de streaming myTF1, Molotov ou d'accéder à l'application beIN SPORTS - encore une fois, si vous disposez de l'abonnement adéquat.



Bon match à tous et toutes, et allez les Bleus !