Comment Microsoft va accélérer les performances de son navigateur Edge

Pour rappel, l'utilisation du cache permet à Edge de stocker des ressources préalablement récupérées sur le Web et susceptibles d'être réutilisées plus tard par le navigateur. L'idée est tout simplement de conserver localement des données utiles, pour pouvoir les utiliser rapidement en évitant d'avoir à aller les chercher de nouveau en ligne. Et plus le cache est de taille importante, plus la probabilité qu'il contienne des données pertinentes pour la suite de la navigation est forte.

Très commune, cette fonction peut néanmoins avoir des répercussions sur les performances du navigateur, mais aussi sur celles de la machine qui est utilisée, en particulier si cette dernière ne dispose que d'une quantité limitée de mémoire. C'est là que Microsoft veut améliorer Edge, en lui permettant de compresser automatiquement les données contenues dans le cache.