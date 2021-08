Google Chrome 94 bêta montre ses premières optimisations pour le jeu au sein du navigateur

Néanmoins, la date potentielle d'ajout de ces nouvelles technologies au sein de la version 94 standard de Google Chrome n'est pas connue. Et pour cause, il ne s'agit que d'une annonce concernant la version bêta du navigateur web, avec toutes les phases de test qui doivent en découler. En conséquence, d'après The Verge, ces expérimentations vont se mener tout au long du second semestre 2021, et même se poursuivre durant les premiers mois de 2022. Ce qui ne devrait pas empêcher WebCodecs d'être « bientôt publié », selon le média.

Les amateurs de gaming sur navigateur peuvent d'ores et déjà se réjouir que de telles innovations soient pensées et encore phase de test, avec à la clef un déploiement potentiel pour améliorer leur expérience de jeu. Et ils ne sont pas les seuls. Zoom est intéressé par WebCodecs pour favoriser la qualité des visioconférences. De son côté, WebGPU serait pertinent pour le rendu de modèle 3D dans Chrome.

Plus de vitesse sans se montrer davantage gourmand, telles sont les attentes de Google avec Chrome. Le navigateur a déjà bénéficié d'un gain de rapidité certain, poussé jusqu'à 23 % suivant le processeur et la configuration système de l'appareil sur lequel il est installé, grâce au compilateur de codes JavaScript nommé « Sparklug ». La version 94 de Chrome se place dans cette lignée.