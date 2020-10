Chrome86 apporte une meilleure protection des mots de passe sur mobile et le codec VP9 sur macOS

Google annonce par ailleurs avoir renforcé le système de sécurité Safe Browsing sur smartphone. Disponible sur Mac et PC, Safe Browsing aurait déjà bloqué quelque 4 milliards d'URL pointant vers des pages vérolées. La société annonce désormais Enhanced Safe Browsing. L'idée est cette fois de procéder à une analyse plus personnalisée afin d'évaluer les menaces potentielles visant votre compte Google et ses différents services - Gmail, Google Drive…

Par exemple si vous avez saisi par mégarde vos identifiants sur la page d'un site web dont le domaine a été utilisé pour des attaques par phishing, Google peut d'emblée déterminer que votre compte sera potentiellement sujet à des tentatives d'intrusion par la suite.

La société explique que la prochaine version de son navigateur sur iOS intégrera les interfaces de programmation d'authentification biométriques d'Apple pour activer Face ID ou Touch ID avant le remplissage automatique d'un champ avec des informations personnelles. C'est déjà ce que propose Safari.